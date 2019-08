Hamilton és Bottas esőtáncot jár a Mercedes problémája miatt

A Mercedes az Osztrák Nagydíjon nagyon sokat szenvedett a forróság miatt. A közel 40°C igencsak betett a W10 hűtésének, és a mérnökök elismerték, ezen a területen nem végeztek tökéletes munkát. Lewis Hamiltonnak és Valtteri Bottasnak is egy erősen csökkentett motormódot kellett használnia a Red Bull Ringen, amivel esélyük sem volt a győzelemre.

Ezen a hétvégén a Német Nagydíjon tehetik próbára magukat a forróságban, de úgy tűnik, csak a pénteki edzésnapon lesz nagyon meleg, akár 40°C, mely erősen befolyásolhatja a Mercedes felkészülését, technikai szinten is. Igaz, a többi csapat számára sem lesz túl releváns az adatgyűjtés, mivel a hétvégén egyrészt sokkal hűvösebb lesz, másrészt még az eső is leszakadhat. Emiatt a pénteki nap akár egy igencsak inaktív programot is hozhat.

A Mercedes új hűtési megoldássokkal készült, ám ezek csak kisebb módosítások, és a végleges megoldás valószínűleg majd a 2020-as autóval érkezik. A szezonban azonban csak nagyon kevés ilyen forró hétvége van. Még a Magyar Nagydíj és Mexikó adhatja fel a leckét a Mercedes motorjának az idény során, addig a többi helyszínen ez nem lehet már probléma.

„Határozottan jó hír számunkra, ha esni fog, és alacsonyabb lesz a hőmérséklet. Még mindig dolgozunk a kérdésen, de ezek csak nagyon kicsi lépések, amik nem jelentenek hatalmas különbséget. Remélhetőleg ezen a hétvégén nem lesz gondunk, de ha meleg marad, akkor küszködni fogunk és bajba kerülünk. Ha pedig a következő verseny végig forró lesz, akkor olyasmibe keveredhetünk, mint Ausztriában.” - nyilatkozta Hamilton.

Valtteri Bottas sem vár csodát, de a finn a csapattársához hasonlóan örülne az esőnek, és az alacsonyabb hőmérsékletnek: „Ausztria óta nagyon sokat tettünk azért, hogy frissítsük az autónkat. Alapvetően egy új frissítésről beszélhetünk a hűtőrendszerünk körül, szóval ennek hatékonyabbnak kellene lennie, és remélhetőleg nagyobb lesz a mozgásterünk. Nem vagyok biztos benne, hogy bárki is számítana arra a szezon előtt, hogy 40°C-os levegő hőmérséklet mellett fog versenyezni. Talán kevesebb lesz vasárnap, de a holnap nagyon forrónak ígérkezik. Meglátjuk, hogy hogyan megy majd.”

