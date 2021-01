Hamilton: én is azt csinálom, amit Michael a Ferrarinál tett

Abban, hogy Lewis Hamilton hétszeres világbajnok lett 2020-ban, nagy szerepet játszott az is, hogy talán a brit pilóta ismerte ki a legjobban a 2011 óta használt Pirelli gumikat.

Ennek ékes példája az is, hogy a Török Nagydíjat 50 körös intermediate gumikon fejezte be, és még csak nem is üres térben autózott a futam első harmadában, mint a hasonló stratégiával a második helyen végző Sergio Perez, akit a mezőny másik nagy gumimágusának tartanak.

„A GP2 óta tisztában vagyok ezzel a képességemmel” – nyilatkozta Hamilton a Motorsport.com-nak. „Vegyük például (a 2006-os) GP2-es futamomat Törökországból, idén hasonlóan keményen kellett vezetnem, de manapság gyakran úgy kell versenyezned, hogy közben elsősorban a gumikra figyelsz. A csapat is ezt teszi, és érdekes megfigyelni, ez hogyan változott azóta, hogy én is a csapat tagja vagyok.”

A Mercedes jelenlegi technikai igazgatója, James Allison egy korábbi interjújában elmondta, hogy az autók közötti a legnagyobb különbséget jelenleg az jelenti, hogy folyamatosan kopó gumik aerodinamikai jellemzőit mennyire jól sikerült megértenie a mérnöki gárdának, és Hamilton elmondása szerint ő is hasonlóan tekint a gumikra:

„Amikor a McLarennél voltam újoncként, már akkor is mindig megkérdőjeleztem a dolgokat, a McLarennél azt, ahogyan előkészítették a gumikat, hogyan melegítették fel azokat, de sosem hallgattak rám. Csak csinálták a saját dolgukat.”

„Amikor csatlakoztam a Mercedeshez, itt is nagyon nehéz volt először kipróbálni különböző dolgokat, és egyáltalán beszélni erről. Finomíthatsz persze a beállításokon, de a gumik a teljesítmény óriási részét adják, és fel kellett tennünk a kérdést, hogy „kihozzuk-e belőlük a maximális teljesítményt egy körön is ugyanúgy, mint egy hosszabb etapon?” Az autó is változtatja a gumik viselkedését, legyen szó a beállításokról, vagy az aero csomagról.”

„Nagy nyomást helyeztem a csapatra abban az értelemben, hogy mit akarok látni az autó aerodinamikai egyensúlyában. 2014 óta folyamatosan arra kértem őket, hogy változtassanak, és apránként sikerült is fejlődnünk. A csapat persze leszimulálhatja azt, hogy papíron mi a legjobb az autó szempontjából, de az nem biztos, hogy olyan tulajdonságokat ad, amilyeneket én akarok, lehet, egyáltalán nem lesz jó vezetni. Ehhez nekem is sokat kellett tanulnom. Én mindig megkérdőjelezem a srácokat, és volt, amikor én hibáztam, ezzel nincs is problémám, ez is a tanulás része.”

„Nehéz megérteni, hogyan tudod segíteni az autó fejlesztését, nehéz lehet egy fiatal pilótának, aki újonc a Forma-1-ben megértenie azt, hogy pontosan mit is csinált Michael Schumacher, és én is hasonló munkát végzek most ebben a csapatban. Annyit látnak, hogy nekünk is jó autónk van, és Michaelnek is jó autója volt.”

„Én végre megértem, hogy Michael mit csinált, vagy legalábbis talán megértem, hogy miket csinálhatott. Abban biztos vagyok, én is ezt teszem. Neked kell a kormányosnak lenned. Itt van ez a csomó intelligens és szenvedélyes ember, és általában a vezetőség irányít, de az autó fejlesztésével kapcsolatban, hogy milyen irányba menjünk, az pilótaként az én munkám, és elmondhatom, hogy nagyon, nagyon büszke vagyok erre. Sajnos az embereknek nincs esélye arra, hogy minden háttérmunkába betekintést nyerjenek.”

Hamilton azt is hozzátette, hogy szó sincsen arról, hogy ez a folyamat természetesen kialakul: „Általában minden héten beszélek a csapattal, most Facetime-on, vagy Zoomon keresztül, Bonóval (Peter Bonnington, Hamilton versenymérnöke) és a többi mérnökkel, mindig más emberekkel. Folyamatosan tisztában vagyok azzal, milyen lesz az autó, mik lesznek a határai, min van éppen a fejlesztési hangsúly.”

„Néha elmentem a szélcsatornába is, és azt mondtam az aerodinamikáért felelős mérnöknek, hogy vezess körbe kérlek az autó körül, és ők elmondták, hogy milyen nehézségekbe ütköztek az autó fejlesztése során, milyen területre fókuszálnak most, és volt, amikor azt kellett mondanom, hogy „nem ezzel volt a probléma, miért ezen dolgoztok?” Néha kicsit elvesznek a dolgok, és mindig hasznosnak találtam azt, hogy pontosan tőlem tudják meg, mire van szükség.”

„Télen általában le szoktam ülni Bonóval és a srácokkal, és mindig elmondom, hogy mennyire büszke vagyok rájuk, fontos is, hogy egy kicsit kiélvezzük a sikert, de mindig meg szoktam kérni őket, hogy írják le, melyek azok a területek, ahol kiemelten fontos lenne a fejlődés, és ezt persze én is megteszem az én oldalamról. Miután ezt megosztottuk egymással, mindig meghatározunk egy tervet arról, min tudunk még változtatni, vagy máshogyan csinálni.”

