Hamilton először beszélt nyíltan „közelgő” visszavonulásáról

Lewis Hamilton minden bizonnyal két versenyre van attól, hogy bezsebelje hetedik világbajnoki címét, amivel beállítaná Michael Schumacher rekordot jelentő eddig csúcsát. Csupán párhete történt, hogy a címvédő utolérte, majd túlszárnyalta a német legenda győzelmeinek számát.

Bármilyen furcsa is, a 92 futamgyőzelemmel rendelkező Hamilton egyelőre nem rendelkezik érvényes szerződéssel 2021-re, ezért néhányan attól félnek, hogy a nyolcadik bajnoki cím üldözése helyett más területen szeretné kipróbálni magát.

Hamilton többször is elmondta, hogy szeretne minél tovább a sportban maradni, és szeretné a szerződést időben megkötni. Mivel utóbbira a mai napig nem került sor, egyre többen félnek attól, hogy valami nincs rendben.

A címvédő mostani interjújában nem tagadta, hogy vannak számára érdekes projektek az F1 világán túl is, sőt, néhányban ezek közül aktív szerepet is vállal. Ezek azonban nem tántorítják el attól, hogy 2021-ben is ott legyen a rajtrácson – minden bizonnyal ismét címvédőként.

Bár rövidtávon nem tervezi a távozást, a 35 éves Hamilton először ismerte el, hogy a visszavonulás pillanata közeledik számára.

„Mostanában csak a következő lépésen van időm gondolkodni” – nyilatkozta Hamilton a Sky Sportsnak.

„Vannak már projektek is, melyeken az F1-en kívül dolgozom. Egyik sem olyan jelentős, hogy itt és most részletezzem, de foglalkozok velük, emellett pedig igyekszem a lehető legjobban felkészülni.”

„Nem hiszem, hogy jobban vezetek, mint valaha. Úgy gondolom, jó formában vagyok, és továbbra is szeretnék versenyezni, de nem tudom, mennyi időm van még. Biztos, hogy már nincs sok idő addig, amíg abbahagyom. A mostani időszak jó alkalom arra, hogy dolgozzak a jövőn. Jövőre még maradni szeretnék, így egy ideig még nem kell aggódni.”

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 Fotó készítője: Steven Tee / Motorsport Images

Mivel Hamilton a jelek szerint 2021-ben még mindenképp a Mercedes versenyzője lesz, a brit világbajnoknak jó esélye lesz arra, hogy Schumacher rekordját megdöntve az F1 történelmének első nyolcszoros világbajnoka legyen.

Az egyelőre hatszoros világbajnok versenyző reméli, ezt már közönség előtt teheti meg. Hamilton elismerte, az idei szezon több szempontból is megerőltető volt.

A mezőny idén erőltetett menetben teljesítette a versenyeket azért, hogy legalább a tervezett versenyek nagy része megrendezésre kerüljön: a világbajnokság 17 futama mindössze 23 hét alatt kerül megrendezésre. Hamilton számára idén hiányzott a nézők által a pályákra varázsolt hangulat, és egyúttal arra is rádöbbentette, ez az érzés fog számára a legjobban hiányozni visszavonulása után.

„Remélem, a következő szezon a megszokottak szerint zajlik majd” – mondta Hamilton. „Az idei év nagyon sűrű és erőltetett volna, és persze hiányoztak a nézők.”

„A sport nem sokat ér nézők nélkül. Persze nagyszerű vezetni ezeket az autókat, de a nézők csinálnak hangulatot, és töltik meg élettel a versenyhétvégéket. Azt kell mondanom, nagyon hiányzott a jelenlétük. Tudom, hogy amikor majd visszavonulok, ez fog a legjobban hiányozni.”

