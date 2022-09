Hamilton elmondta véleményét a fiatalabb generációról

A Hamilton és Fernando Alonso között régóta tartó rivalizálás már jól ismert, és nemrég ismét előtérbe került, miután a spái fordulóban összecsaptak. És bár utána éretten kezelték a dolgot, Alonso természetesen nem rejtette véka alá frusztrációját a fedélzeti rádión keresztül.

Sebastian Vettel személyében Hamilton talált egy hasonlóan gondolkodó embert. Bár a múltban is elég gyakran küzdöttek egymás ellen, elsősorban a pályán kívüli aktivitásukban találnak közös hangot. Mindketten nagyon szókimondóak a társadalmi és közösségi ügyekben, és ez a pályán elért eredményeikkel párosulva nagy tiszteletet és jó barátságot eredményezett kettejük között.

Hamilton szerint ez csak fokozódni fog, még akkor is, ha Vettel jövőre már nem versenyez a Forma-1-ben. A fiatalabb generációval Hamilton szintén igyekszik jó kapcsolatot ápolni. Ő is fiatalon kezdte a sportágat, így kellő tapasztalattal rendelkezik ezen a téren. Jól emlékszik azokra a problémákra, amelyekkel akkoriban szembesült, és szeretné, ha most a fiatalabb kollégáinak könnyebben menne.

„Igyekszem a lehető legjobban támogatni őket, hiszen magam is átéltem ezt a helyzetet. Tudom, milyen nehéz néhány ilyen csapatnál. Amikor a húszas éveid elején jársz, fogalmad sincs arról, hogy mit tehetsz és mit nem, vagy hogyan tudsz a legjobban eligazodni az egészben. Annyi tehetség van. Szuperül izgatott vagyok Lando Norris és Charles Leclerc miatt, ezek a srácok tényleg kiemelkednek” – mondta.