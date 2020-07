Hamilton elmondta, meddig maradna a Forma-1-ben

Lewis Hamilton 2007-ben érkezett meg a Forma-1 mezőnyébe, most pedig már 35 éves, és hat világbajnoki cím birtokosának mondhatja magát. A Mercedeshez 2013-ban szerződött a McLaren csapatától, és a német istállóval gyűjtötte be az elsőn kívül az összes VB-címét.

Ez azt jelenti, hogy Hamiltont már csak egy világbajnoki cím választja el attól, hogy beállítsa Michael Schumacher erre vonatkozó rekordját, míg a 86 győzelmével már csak 5 sikerre van a német legenda 91 győzelmes rekordjától.

A Brit Nagydíj csütörtöki napján megkérdezték tőle, meddig tervez még a Forma-1-ben maradni, erre válaszul pedig azt mondta, hogy a közeljövőt az F1-ben képzeli el – több ok miatt is.

„Először is, semmit nem tudok garantálni, viszont az biztos, hogy a terveim szerint maradnék - egyértelműen ez a cél. Az viszont kicsit bizonytalan, hogy meddig fogok maradni. A COVID miatti lezárások nagyon-nagyon sok dolog miatt negatívak voltak, viszont bizonyos szempontból sok energiát adott nekem ez a periódus, illetve más dolgokra is tudtam fókuszálni.”

„Ez egy kis lélegzetvételnyi szünetet jelentett nekem, aminek köszönhetően újult energiával tértem vissza, és valószínűleg emiatt tovább is fogok maradni. Végül is képes akarok lenni arra, hogy örökké azon a szinten teljesítsek, mint jelenleg, de nyilvánvalóan idővel eljön az a pont, amikor a fizikális és a mentális oldal visszaesik.”

„Azt nem tudom, hogy erre mikor fog sor kerülni, viszont rövid távon nem gondolom, hogy megtörténne, tehát nem számítok erre a következő 2-3 évben. Tehát egyértelmű, hogy az előrelátható jövőben itt leszek.”

„Az én hátteremből nem látom, hogy érkezne egy másik versenyző a Forma-1-be, és ennek is a tudatában vagyok.”

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Petronas F1, on the grid Fotó készítője: Charles Coates / Motorsport Images

„Ki akarom érdemelni az itteni pozíciómat, és minden évben, amikor visszatérek, úgy érzem, hogy nem jár nekem ez a hely csak azért, mert világbajnoki címekkel rendelkezem. Ettől függetlenül a teljesítményemmel továbbra is ki kell érdemelnem a jogot arra, hogy itt legyek.”

„Tehát a célom az, hogy továbbra is így teljesítsek, amennyire hosszan csak tudok. A következő legalább három évben itt képzelem el magamat.” – mondta Hamilton.

Egyelőre a Mercedes hivatalosan nem jelentette be egyik versenyzője szerződéshosszabbítását sem, azonban a várakozások szerint Hamilton és Bottas is marad az Ezüst Nyílnál 2021-ben is.

