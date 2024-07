Hamilton ellenzi az új, pilótákat segíteni hivatott rendszer bevezetését

A Magyar Nagydíj pénteki napján mi is beszámoltunk arról, hogy az irányító testület a tavalyi Katari Nagydíjon látottakra reagálva ki fog próbálni egy kísérleti hűtőrendszert a pilótafülkében, ezzel elkerülve a jövőbeli problémákat és segítve a versenyzőket az elviselhetetlen forróságban.

A rendszer első tesztjére Zandvoortban kerül majd sor, és egyetlen autóba lesz beszerelve, de ezt továbbiak is követni fogják. Amennyiben minden jól alakul, akkor az Autosport/Motorsport.com értesülései szerint az FIA felfedi majd az eszköz részleteit, hogy a cégek megépíthessék a saját verziójukat, amelyeket aztán az F1-es csapatok megvesznek.

Fontos azonban hozzátenni, hogy ez nem egy állandó rendszer lenne; csupán akkor használnák, amennyiben a hőmérséklet elér egy jelenleg még meg nem határozott értéket. Hamiltont a Magyar Nagydíj utáni sajtótájékoztatón kérdezték erről a témáról, ami azért is volt aktuális, mert hazánkban is rendkívül meleg volt a hétvége folyamán.

Hamilton, aki egyébként egy kis kézi ventilátort is bevitt magával a sajtótájékoztatóra, így felelt: „Nos, először is én nem is tudtam erről. De nincs rá szükség. Ez a Forma–1. Mindig is ilyen volt. Kemény ezen körülmények között. Magasan fizetett sportolók vagyunk. És a beledet is ki kell dolgoznod azért, hogy kibírd a hőséget.”

„Kemény. Tényleg nem könnyű az olyan helyeken, mint Katar és Szingapúr. Ettől függetlenül szerintem nincs szükség légkondira az autóban.” Persze ebben a kérdésben nem Hamilton fog dönteni, így ha az FIA sikeresnek ítéli a rendszer tesztjeit, akkor minden bizonnyal használni is fogják azt bizonyos futamokon.

A keddi nap folyamán komoly változásokat jelentett be az Audi F1-es projektje, visszatért egy ismerős név.