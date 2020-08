Hamilton: nem hibáztam, de az utolsó köröm fantasztikusan sikerült

A Mercedes erőfölényét egy percig sem lehetett megkérdőjelezni a Belga Nagydíj időmérő edzésén, azonban Valtteri Bottas messze nem jelentette akkora kihívást most Lewis Hamilton számára, mint a szezon elején.

A hatszoros világbajnok brit pilóta ellentmondást nem tűrően verte meg ma a mezőnyt, a sikért pedig a ma elhunyt színésznek, a Fekete Párduc sztárjának, Chadwik Bosemannek ajánlotta.

„Nagyon, nagyon kemény kvalifikáció volt, minden egyes kör egyre csak jobb lett. Rengeteget dolgoztunk a háttérben. A maiegy nagyon fontos pole-pozíció nekem, mert reggel arra a szomorú hírre keltem, hogy Chadwik elhunyt. Annyira kemény év ez eddig mindnyájunk számára, hogy ez a hír nagyon, nagyon megtört” – kezdte a nyilatkozatát az időmérő után Hamilton.

„Nagyon nem volt egyszerű ma fókuszálni úgy, hogy ez a fajta érzés húzta a szívemet. Azt gondoltam, hogy ki kell menjek, és minden egyes kört tökéletesen kell megcsinálnom, mert ő is ezt tette szuperhősként, és ez megmutatja a gyerekeknek, mi minden lehetséges. Egy remek ember volt.”

Pole Sitter Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 celebtrates in Parc Ferme Fotó készítője: Andy Hone / Motorsport Images

Hamilton az időmérő végén nem ment bele a szélárnyékos játékba, és elsőként, szabad pálya előtt kezdte meg a mért köreit.

„Mi is tanulmányoztuk ezt természetesen, és voltak esetek, amikor megpróbáltunk olyan helyzetbe kerülni. Most hétvégén az én választásom volt, hogy elöl akarok menni, nem akartam aggódni az előttem lévők miatt, azon, hogy az utolsó kanyar előtt megvan-e a 8 másodperc, mert 7 másodperccel valaki mögött még mindig érzed annak a szélárnyékát, de nem akartam, hogy bármi is előttem legyen, és végül ez bevált.”

„Nem hibáztam végül egyik körömön se, de a Q3-ban az első köröm már igazi ász volt. Azt gondoltam, hogy ezt már nem tudom felülmúlni, de az 1. kanyar már évek óta gyengeségem volt, de aztán láttam, hogy kicsit javítottam az első kanyarban, és ezt végül sikerült megtartani a kör végéig. Egy nagyon, nagyon jó kör lett végül, elégedett vagyok vele.”

Az F1 2020 speciális kiadást szentelt a legendás hétszeres világbajnoknak, Michael Schumachernek, aki Spában, a Jordan 191-es autóval mutatkozott be a Forma-1-ben. Egy kör a legendás aszfaltcsíkon, a legendás autóval.