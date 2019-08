Hamilton elképesztő esős F1-es statisztikája: még hogy nem tud vezetni az esőben?

Az idei Német Nagydíj egy ideig az utolsó lehet, mivel nincs szerződésük a következő évre, és az ezzel kapcsolatos hírek igencsak vészjóslóak, amik azt vetítik előre, hogy 2020-ban szinte biztosan Hockenheim nélkül maradunk, mely egy több mint kiváló versenyt hozott vasárnap, egy kis káosszal, drámával és több fordulattal.

A Mercedes is főszereplő volt, akik elismerték, totálisan padlóra kerültek, mivel a hazai nagydíjukon és a nagy jubileumokon buktak, noha komoly ünnepi elemekkel készültek a Német Nagydíjra. Toto Wolff már a hétvége előtt megjegyezte, hogy tart emiatt a karmától, ami le is csapott, hiszen Lewis Hamilton csak az Alfa Romeók kvázi „kizárásával” tudott pontot gyűjteni, míg Valtteri Bottas a második helyről dobta el a W10-et és ment neki a falnak.

Hamilton az utóbbi években sokszor szinte tökéletesen teljesített, de ezen a nagydíjon nagyon nem találta a helyét, legalábbis vasárnap. Lewis több hibát is elkövetett, és kissé összeszedetlennek tűnt, amit sok rajongó megjegyzett, és hamar ki is kezdték emiatt, miszerint, ha leszakad az ég, akkor nagyon is sebezhetővé válik.

Nos, ha megnézzük az alábbi képes összeállítást, akkor láthatjuk, hogy az elmúlt 9 esős futamon Hamilton milyen eredményeket ért el, mely választ adhat a képességeire ezen körülmények között. A címvédő valóban csak egy rossz napot fogott ki, és a betegsége is hátráltatta abban, hogy koncentrált maradjon? Ezt talán már soha nem tudjuk meg, de a korábbi statisztikák mind az ő neve mellett szólnak.