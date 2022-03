Hamilton elismerte, már „régóta” küzd a mentális egészségével

Az biztos, hogy különböző okok miatt eddig az idei esztendő sem alakul olyan jól, mint várhattuk. Az orosz-ukrán konfliktusnak a Forma–1-re is volt hatása, az elmúlt héten pedig Szaúd-Arábiában is kétségek között versenyezett a mezőny.

A Mercedes pilótájának sem könnyű most a helyzete, hiszen a csapata jelenleg komoly lépéshátrányban van a legjobbakkal szemben, nem jönnek úgy az eredmények, ahogy a korábbi években, ráadásul még a világban is sok minden történik.

A brit szerint nem egyszerű ilyen körülmények között fenntartani a pozitív hozzáállást. „Ez az év már eddig is igazán kemény volt a sok körülöttünk történő esemény miatt. Egyes napokon nehéz pozitívnak maradni. Már régóta szenvedek mentálisan és érzelmileg is, a folytatás pedig egy folyamatos erőfeszítést igényel, de tovább kell harcolnunk, hisz annyi minden van még, amit elérhetünk” – írta Hamilton.

Azt is kifejtette, hogy nem baj, ha mások is hasonlóan éreznek, mint ő, az üzenetét pedig igyekezett a tőle megszokott pozitív sorokkal zárni. „Azért is írok, hogy elmondjam, rendben van, ha úgy érzel, ahogy. Tudnod kell, hogy nem vagy egyedül, és hogy át fogjuk ezt vészelni!”

„Egy barátom emlékeztetett ma, hogy »annyira erős vagy, mindent elérhetsz, ha igazán rászánod magad«. Bármit elérhetünk, ha mindent beleadunk.”

Úgy tűnik tehát, hogy Hamiltonnak sincs mostanában könnyű dolga, és némileg rá is hatással vannak a nagyvilágban zajló történések. Ha azonban az idei szezonban újra világbajnokká akar válni, akkor a csapatával együtt a versenypályán is mindent bele kell adnia.

