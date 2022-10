Hamilton: életem végéig a Mercedesnél maradok!

Lewis Hamilton jelenlegi szerződése a következő idény végén jár le a Mercedesnél, azonban Toto Wolff az elmúlt napokban világossá tette, hogy ezután is számítanak a hétszeres világbajnok szolgálataira, aki hamarosan új kontraktust kaphat.

A brackley-i alakulat csapatfőnöke odáig merészkedett, hogy ez az új szerződés akár öt évre is szólhat, ugyanis Hamilton jelezte, úgy érzi bőven van még benne energia ahhoz, hogy a legmagasabb szinten versenyezzen. Mindez azt jelentené, hogy még 43 évesen is ott lenne a rajtrácson.

A pilótát arról kérdezték, valóban tervezi-e, hogy még ilyen sokáig folytatja a pályafutását. „Beszéltem Totóval a megjegyzéséről. Egyelőre nem tudom megmondani. Lehetséges. Jól érzem magam, szeretem, amit csinálok.“

„Sok munka vár még ránk, sok mindent kell elérnünk. Nem tervezem, hogy a közeljövőben bárhová is elmegyek. Az a tervem, hogy maradok, de az nincs kőbe vésve, hogy meddig“ - mondta Hamilton.

A hétszeres világbajnok arról is beszélt, hogy visszavonulása után is el tudja képzelni a jövőjét a Mercedes kötelékében. „Azt tervezem, hogy életem végéig a Mercedesnél maradok. Azt kell kitalálni, hogy mit fogunk csinálni, mert a versenyzésen túl is szeretnék együtt dolgozni velük.“

„A Mercedes nem egy szimpla autógyártó, nagyon sok embernek ad munkát. Olyan erős platformmal rendelkezik, ami valóban képes megváltoztatni a közvélekedést. Megvan a lehetősége arra, hogy valóban pozitív hatást gyakoroljon a környezetre és a jövőre.“

„Rengeteg különböző dolog van, amit együtt megtehetünk, és én a Mercedesnél a versenyek és a bajnokságok megnyerésén túl is részese akarok lenni ennek a változásnak és a folyamatnak. De most az a fontos, hogy ismét bajnokságot nyerjünk, szóval ez a közvetlen célunk“ - tette hozzá Hamilton.

