Hamilton elbukott egy 3 éve tartó jogi vitát a Hamiltonnal szemben

Lewis Hamilton a 44IP cégén keresztül próbálta elérni, hogy megszerezzék a svájci Swatch alá tartozó Hamilton International szellemi tulajdonjogait, mivel a karórákat gyártó cég egész Európában jogosult a márkanév kizárólagos használatára.

Azonban a Hamilton International sikeresen bizonyította az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala előtt, hogy ezzel a márkanévvel már 1892 óta árusítanak karórákat, akik kijelentették, „rossz szándékból,” a „fair piaci versenyzést veszélyeztetve” adták be keresetet egy olyan márkanévvel kapcsolatban, amelyet „még nem is kezdtek el használni.”

Az indoklásukban ez olvasható, számolt be a hírről elsőként a Daily Mail: „A megtámadott márkanév csak egy szóból áll, „Hamilton,” nem pedig „Lewis Hamilton.” Ez egy igen elterjedt vezetéknév az angolul beszélő országokban, és senkinek nincs természetes joga arra, hogy a saját nevét levédesse márkanévként, ha az sérti egy harmadik fél jogait.”

Az indoklásban kifejtették azt is, hogy már 1892 óta használják ezt a márkanevet, jóval Lewis Hamilton, mint ember születése előtt, és továbbra is aktív piaci szereplőnek számítanak, így elutasították a hétszeres világbajnok cégének keresetét, a 44IP-nek pedig 893 fontot is fizetnie kellett a jogi költségek fedezéséért.

A Hamiltont 1892-ben, Lancasterben, az Egyesült Államokban alapították, legutóbb a nemzetközi szintéren pedig a Red Bull Air Race hivatalos időmérő partnereként tűntek fel. A céget 2007-ben vásárolta fel a svájci Swatch.

