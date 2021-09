Hamilton elbúcsúzott Bottastól: „Te voltál a legjobb csapattársam”

Valtteri Bottas Mercedestől történő távozása kapcsán megszólalt már maga az érintett, illetve az alakulat csapatvezetője, Toto Wolff is, most pedig a finn csapatársa, Lewis Hamilton is kifejtette a véleményét az ügyről.

„Végtelenül büszke vagyok rá, hogy Valtteri mellett dolgozhattam az elmúlt 5 év során” – jelentette ki Hamilton. „Együtt egy olyan csapat tagjai voltunk, amely négy világbajnoki címet gyűjtött, és mi motiváltuk egymást, hogy a hullámvölgy magaslatain és mélypontjain keményen nyomjuk neki.”

„Ő volt a legjobb csapattársam, öröm volt vele dolgozni” – tette hozzá a hétszeres világbajnok, aki a következő szavakat Bottasnak címezte.„A sebességed és a kitartásod lenyűgöző volt, de ami igazán megfogott benned, az az emberi oldalad volt.”

„Nagyobb vagy, mint tudnád, és biztos vagyok benne, hogy fényes jövő áll előtted. Köszönöm a támogatásodat, valamint a hozzájárulásod ehhez a csapathoz, Valtteri. Hiányozni fogsz” – köszönt el a finntől Hamilton.

Lewis Hamilton hosszú Forma-1-es pályafutása során már öt csapattársat elfogyasztott, és Valtteri Bottas volt közülük az, aki a leghosszabb ideig kitartott a brit mellett, igaz, Heikki Kovalainent leszámítva talán ő szolgáltatta a legkisebb kihívást a hétszeres bajnoknak.

„Volt alkalmam néhány hihetetlen csapattárs ellen versenyezni, az újonc évemben például Fernando mellett voltam, szóval nem igazán hiszem azt, hogy bármit is bizonyítanom kellene” – tette hozzá Hamilton a következő csapattársával kapcsolatban, aki minden bizonnyal George Russell lesz.

