Hamilton elárulta, mire a legbüszkébb a hatodik bajnoki cím kapcsán

Lewis Hamilton az Egyesült Államok Nagydíjon megszerezte hatodik világbajnoki címét, ezzel megelőzte Juan Manuel Fangiot az örökrangsorban, és már csak a hétszeres bajnok Michael Schumacher áll előtte. A brit a Mercedesszel az év elején hatalmas fölényben volt, de a szezon felétől már nagyobb konkurenciája volt, végül két futammal a vége előtt biztosította be bajnoki elsőségét. Hamiltonnal a Forma-1 youtube-csatornája készített interjút, amelyben Hamilton megemlékezett Niki Laudáról is.

"Ez egy olyan év volt, amikor elvesztettük Nikit, aki nemcsak a csapatban töltött be jelentős szerepet, hanem abban is nagy szerepe volt, hogy én ide kerültem. Nagyon hiányzott a mosolygós arckifejezése, a nüanszok, amiket a jelenléte jelentett. Hatalmas befolyása volt a csapatra, hogy sorozatban nyerje a címeket" - mondta az osztrák legenda halála kapcsán a brit.

Hamiltont arról is kérdezték, hogyan tartotta meg ő, és a Mercedes a motivációt az elmúlt évek sikerei után. "A második felében a szezonnak nehezebb dolgom volt, de keményebben is dolgoztunk, mint valaha. Ha az ember megnyeri a világbajnokságot, mint például tavaly, nem könnyű az élen maradni, nem könnyű éhesnek maradni a sikerre csapatként. De idén új célokat tűztünk ki, és ez valóban nem volt könnyű" - mondta Hamilton.

A hatszoros bajnok továbbra is csak a következő feladatra, a következő versenyre koncentrál, éppen ezért Austinban sem érzett nagyobb nyomást magán, pedig a hatodik bajnoki cím kapujában volt. "Ezen a hétvégén sem volt nagyobb a nyomás rajtam, mint bármelyik versenyen. Sokan mondták, hogy köszönik a bajnoki címet Austinban, de még meg sem nyertem. nem értékelem az ilyesmit, mert ide is nyerni jöttem. Nagyon sok áldozatot követelt ez az év, sok fájdalmat, még a versenyeken is" - jelentette ki Hamilton.

És azt is elárulta, hogy a hatodik címével kapcsolatban mire a legbüszkébb. "Maxot levadászni, vagy harcolni a Ferrarik ellen, vagy akár küzdeni Valtterivel, nem volt könnyű. Az időmérőim nem sikerült kiemelkedőre, de ez segített abban, hogy találjak valamit a versenyeken. És erre nagyon büszke vagyok. Nagyon sok versenyen adtam ki magamból mindent, és csak napjaim voltak összeszedni magam" - mondta a brit.

És hogy mi viszi előre a hatszoros bajnokot? "Imádom a kihívásokat, hogy megtaláljam a kiutat egy szituációból, imádom, amit csinálok. Tudom, hogy van bennem valami különleges, amit ki tudok hozni, ezt nagyon szeretem, és a harcot, ami ezzel jár" - jelentette ki a Mercedes versenyzője. "Minden bajnoki cím új, az út a győzelemhez minden alkalommal más, az idei is más volt, mint a tavalyi, az meg, mint az azt megelőző. Minden alkalommal többet tanulsz, magadról is. Ez sem volt egy könnyű hétvége, de kemény napok után sikerült."

"Nem is elsősorban a versenyzésről van szó, hanem hogy minél többet tanuljak magamról, hogy megértsem a jó és a rossz napjaimat, mit szeretek, és mit nem. Mi fontos a sikerben, hogy jobb barátaim legyek, jobb csapatjátékos, jobb barát, jobb gyerek legyek. Folyamatosan csinálni kell" - zárta az interjút Hamilton.

