Hamilton elárulta, mire a legbüszkébb a Forma-1-es karrierjével kapcsolatban

Lewis Hamilton 2007-ben érkezett a Forma-1-be, és mindössze 1 ponttal maradt le arról, hogy újoncként világbajnok legyen a McLarennél. Ez egy évvel később, 2008-ban össze is jött neki, amikor drámai körülmények között előzte meg Timo Glockot a Brazil Nagydíjon.

Hamilton gyakran tulajdonít nagy szerepet a sikerében a fiatalkorának, és a neveltetésének. Apja, Anthony több munkát is vállalt, hogy fia formula autós karrierjét tudja finanszírozni, Hamilton pedig nagyon büszke erre.

„Én vagyok a Forma-1 első munkásosztálybeli világbajnoka” – mondta Hamilton a brit Men’s Health újság kérdésére, hogy mire a legbüszkébb a karrierjével kapcsolatban, számolt be a PlanetF1.com.

„Büszke vagyok arra, hogy kikövezhettem az utat mások számára. Az egyik kedvenc mondásom: „Nem lehetsz az, amit nem látsz.” Akárki, aki lát engem a dobogón, legyen ez egy kisgyerek, inspirálódhat ahhoz, hogy kövesse az álmait. Ha ez megtörténik, akkor jól végeztem a munkámat.”

„A sokszínűség hiánya továbbra is egy olyan probléma, amivel szembesül az F1. Én is ki akarom venni a részemet abban, hogy segítem a sport fejlődését azzal, hogy másokat inspirálok, és azzal is, hogy több lehetőséget igyekszek teremteni a különböző közösségekből származó emberek számára.”

Lewis Hamiltonnak idén esélye van arra is, hogy beállítsa Michael Schumacher 7 világbajnoki címes rekordját, azonban azt mondta, nem foglalkozik ezzel a számmal, mert az csak feleslegesen elterelné a figyelmét.

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Petronas F1, in the press conference Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

„Őszintén, nem igazán gondolok erre” – válaszolta Hamilton. „Nem akarom, hogy ez zavarjon. Én vagyok most is a világbajnok, de minden évben az alapokról kell újrakezdenem.”

„Én csak a legjobbamat akarom nyújtani a fizikai állapotammal kapcsolatban, ahogyan az autómat is a lehető legjobbnak akarom mérnöki szempontokból.”

„Hogyan biztosíthatom azt, hogy mindenki előtt vagyok? Hogyan lehetek még konzisztensebb, aprólékosabb, pontosabb? Hogyan érthetem meg még jobban a technológiát? Ilyen kérdésekre fókuszálok csak.”

