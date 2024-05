Hamilton elárulta, megindultak-e már az előkészületek a Ferrarival való munkára

A hétszeres egyéni bajnok februárban jelentette be, hogy 2025-től a Ferrarinál folytatja. A 39 éves pilóta elmondta, hogy bár az év végén átteszi székhelyét a Scuderiához, egyelőre még nem lépett velük kapcsolatba és azon van, hogy a Mercedesszel megverje őket.

„Egyelőre még a Mercedesszel van a szívem és őket akarom felemelni. Nem csak a munkám ez, erre is vágyom idén. Bármilyen nehéz is, együtt küzdünk és nagyon büszke vagyok mindenkire, akivel együtt dolgozom. Nagyon örülök, hogy javulni fognak a dolgok. Nem akarom azt mondani, hogy rosszabb már nem lehet, de biztos vagyok benne, hogy jobbak lesznek.”

„Egyelőre még nem beszélek a Ferrarival. Távolról figyelem őket, egyelőre arra összpontosítok teljesen, hogy hogyan tudjuk őket megverni, hogy hogyan tudunk nyerni, egyelőre erre megy el minden energiám.”

A Ferrari-bejelentés korai időzítése miatt sok kérdés merült fel Hamilton új csapatáról, annak ellenére, hogy még a Mercedesnél szerepel. Emiatt ezeket a kérdéseket sokszor elutasítja, sőt, a hétvégén egy videó is előkerült arról, ahogy szurkolóknak magyarázza Miamiban, hogy csak Mercedes-ajándéktárgyakat ír alá.

„Sosem voltam még ilyen helyzetben, nagyon egyedi. Egyrészt nagyon izgatott vagyok, hogy a srácokkal dolgozhatok még, de a jövő miatt is izgatott vagyok és az is nagyon jó, ahogy a szurkolók reagáltak, mert most már mindkét csapat szurkolói lelkesek, ha látnak.”

A Mercedes versenyzője egyébként a Miami Nagydíj vasárnapi napjáról nagyon pozitívan beszélt, itt írtunk róla.