Hamilton elárulta, a pénzhiány miatt néha még gokartozni sem tudott, szemben a társaival

A brit világbajnok már nem egyszer hangsúlyozta a sokféleség hiányát a motorsportban, és így a Forma-1-ben is. Nemrég az olasz Style Magazinnak adott exkluzív interjújában azt mondta, a diverzitás valójában most rosszabb, mint valaha.

Lewis Hamilton rendszeresen az aggodalmát fejezi ki ezen dolgok miatt, az F1 sokféleségének hiánya láttán. Tavaly azt mondta, szeretne segíteni a kevésbé tehetős gyerekeknek a motorsportban, amikor a karrierje véget ér.

Megannyi tehetség van odakint, akik a pénz hiánya miatt nem mutathatják meg a képességeit. Hamilton is járhatott volna így, de a családja mindent egy lapra tett fel, mert hittek benne, és kiderült, hogy nagyon jó döntést hoztak.

Lewis Hamilton, Mclaren Fotó készítője: Gareth Bumstead / Motorsport Images

A crash.net is beszámolt Hamilton interjújáról, melyben nem akarta szépíteni a dolgot, és továbbra is aggódik, miután a helyzet egyre rosszabbnak tűnik. Ezen pedig nehéz lesz változtatni, amire a gazdasági válság is hatással lehet.

„Soha nem volt a gondolataim között a kiszállás, és ez az oka annak, hogy ott vagyok, ahol ma vagyok, de sok nehéz pillanatot éltem meg. Emlékszem, amikor hazaértem az iskolából, és izgatottan készültem gokartozni, de az édesapám azt mondta, nincs elég pénzünk ahhoz, hogy ezt azon a héten megtegyük. A pályán lévő többi gyereknek nem volt gondja.”

„Az igazság az, hogy hihetetlenül nehéz volt számomra megérkezni ide. Bárcsak azt mondhatnám, hogy ma jobb a helyzet, de azt hiszem, ez rosszabb, mint valaha. A motorversenyzés annyira drága a munkásosztály és az alacsonyabb jövedelemmel rendelkezők számára, akik a kezdetektől ki vannak zárva ebből.”

„A gyerekeknek olyan sikeres embereket kellene látniuk, akik hasonlítanak rájuk, hogy tudják, az álmaik megvalósíthatóak. Sajnos a mai Forma-1-ben tapasztalható az általános diverzitás hiánya, ami nemcsak a versenyzőkre értendő, hanem a mérnökökre és a szerelőkre is.”

„Ha nem törekszünk arra, hogy utakat hozzunk létre a lehetőség biztosítása érdekében a különböző háttérrel rendelkezőknek, akkor mindannyian felelősek vagyunk.”

