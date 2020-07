Hamilton egyértelművé tette, soha nem követelte, hogy bárki is letérdeljen a Forma-1 mezőnyéből

Közvetlen az évadnyitó Osztrák Nagydíj előtt pár versenyző letérdelt a rajtrácson a bizonyos kezdeményezés részeként. Charles Leclerc és Max Verstappen például a közösségi médiában erősítette meg, hogy noha maximálisan támogatják a mozgalmat, és elítélik a rasszizmust, nem fognak letérdelni.

A Forma-1 mezőnye egyenpólóban állt ki a rajtrácsra, felhívván a figyelmet a mozgalom fontosságára. Lewis Hamilton, a Mercedes világbajnok rekordere azok között volt, akik letérdeltek. A brit úgy érzi, senkit sem szabad hasonlóra kényszeríteni, és soha nem kérte meg a versenyzői szövetséget, hogy a mezőny térdeljen le a verseny előtt.

„Őszintén szólva, nem ismerem az összes okot, mert mindenkinek különböző okai vagy véleményei vannak. Tisztában vagyok néhány versenyző véleményével, de ez inkább privát dolog, és nem szeretném megosztani, de végül azt gondolom, hogy senkit sem szabad arra kényszeríteni, hogy letérdeljen.”

„Ezzel együtt szeretnék igazán tisztázni valamit, mert szerintem van egy történet, legalábbis egy biztosan, ami egyáltalán nem igaz. Soha nem kértem vagy követeltem meg azt, hogy bárki is letérdeljen. Az F1 és a GPDA hozta ezt fel.”

Daniel Ricciardo, Renault F1, Sergio Perez, Racing Point, Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo, Daniil Kvyat, AlphaTauri, Romain Grosjean, Haas F1, Carlos Sainz Jr., McLaren, Lando Norris, McLaren, Charles Leclerc, Ferrari, Nicholas Latifi, Williams Racing, and George Russell, Williams Racing, on the grid, taking the knee in support of the Black Lives Matter campaign

