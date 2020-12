Hamilton egy új szerződést kért karácsonyra

Hiába lett meg idén is az újabb bajnoki cím Hamiltonnak, még mindig nincsen új kontraktusa 2021-re, még akkor sem, ha ez csak formalitásnak tűnik már egy jó ideje.

A közte és a Mercedes közötti megbeszéléseket többször is el kellett azonban halasztani különböző okok miatt.

A brit Imola után még arra is utalást tett, hogy nincs garancia arra, hogy jövőre is a sorozatban marad. Toto Wolff csapatfőnök pedig arról beszélt, hogy versenyzőjének koronavírus-fertőzése nehezíti most a megbeszéléseket.

A szezonzáró Abu Dhabi Nagydíj leintés utáni sajtótájékoztatóján viszont Hamilton megerősítette, hogy továbbra is a Mercedes színeiben szeretne versenyezni az F1-ben 2021-ben és azon túl is.

„Remélhetőleg a következő néhány hét alatt” – válaszolt a mai harmadik helyezett, amikor megkérdezték tőle, hogy mikor szeretne leülni Wolff-fal és összehozni egy új szerződést, ezzel véget vetve a jó ideje tartó találgatásoknak.

„Szeretnénk végezni vele karácsony előtt. Azt tervezem, hogy jövőre is itt leszek, itt akarok lenni, és szerintem csapatként még mindig tudunk többet, van még mit elérni a sportban, de talán még inkább a sporton kívül.”

„Remélem, hogy jövő héten már elkezdhetjük a tárgyalásokat, aztán meg is köthetjük a megállapodást még karácsony előtt” – hangsúlyozta Hamilton, hogy ő meddig szeretne pontot tenni az ügy végére.

Wolff egyébként maga is szerződés nélkül áll, de ő már elég határozottan állította, hogy marad a Mercedes csapatvezetője még legalább egy évig. A szombati időmérő után emellett azt is kizárta, hogy esetleg Bottast leváltanák George Russellre 2021-ben.

