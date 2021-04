„Hamilton egy szuperkém” – mondja az egykori mérnöke

A verseny előtt, után a parc fermében leparkolt autókat a mérnökök nem közelíthetik meg, csak a pilóták, így az ő feladatuk, hogy közelről is megnézzenek egyes elemeket a rivális autókon.

Philipp Brändle, a Mercedes egykori mérnöke szerint Mercedes ezt a feladatot is kiválóan ellátta. Az osztrák mérnök 2019 végéig dolgozott a Mercedesnél, pont Hamilton autóján, idén pedig az osztrák (Red Bull tulajdonban álló) ServusTV Forma-1-es közvetítésein dolgozik szakértőként, akárcsak Nico Hülkenberg.

„Lewis egy igazi szuperkém” – mondta Brändle a Bahreini Nagydíj közvetítésén. „Mindent nagyon alaposan szemügyre vesz. Egyszer, amikor a pódiumceremónia előtt a várakozószobában ittak, észrevette, hogy egy másik pilóta overáljából kevesebb kábel lógott ki. Ezzel is lehet spórolni, mert a Forma-1-ben tényleg minden apró részlet számít.”

„Szóval a verseny után elmondta nekünk, hogy egy másik csapatnak rövidebbek a kábelei, és kisebb csatlakozót használnak. Ha csak 1 grammot is lehet vele spórolni, már az is fontos. Meg is honosítottuk ezt a megoldást később.”

Nico Hülkenberg is megerősítette, hogy nagyon is aktív szerepe van a pilótáknak a rivális autók feltérképezésében:

„Mindenki információt gyűjt a másikról. Megnézed, hogy bizonyos elemeket hogyan oldottak meg az autókon, majd ezt továbbadod a mérnököknek, abban reménykedve, hogy ezt az információt felhasználva gyorsabbá tudják tenni az autót.”

