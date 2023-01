Hamilton: egy másfajta hálát érzek, mint az elmúlt tíz évben

Lewis Hamiltonnal versenyzői pályafutása során még nem fordult elő, hogy egy idényben futamgyőzelem nélkül maradjon, idén viszont változott a helyzet. A Mercedes nagyon nehezen tudott alkalmazkodni a 2022-es szabályváltozásokhoz, különösen az idény első felében küszködtek különböző problémákkal.

Ugyan az év végére kiegyenesedett a teljesítményük, de összességében nem volt esélyük befogni sem a Red Bullt, sem a Ferrarit, bár George Russell révén legalább a becsületgyőzelem összejött a Brazil Nagydíjon.

Miközben sokan katasztrófaként aposztrofálták a Mercedes szezonját, Toto Wolff csapatfőnök a legfontosabb évüknek nevezte a 2022-est. Ezzel Lewis Hamilton is egyetértett és azt is elismerte, hogy a csapat már korábban is élt át kihívásokkal teli időszakokat.

„Ha visszatekintünk a csapat teljes történetére, akadnak, akik már jóval a Toto és az én csatlakozásom előtt is itt voltak és volt néhány nagyon nehéz évük. Valaki húsz éve itt dolgozik és sok mindent átélt. Azt mondanám, hogy a jelenlegi csapatunk számára az elmúlt tíz évet tekintve ez volt a legnehezebb“ - magyarázta Hamilton.

„Annyira sok problémával kellett megküzdenünk, hogy megerősödtünk tőle és ezért hálás vagyok. Sok ember dolgozik nálunk, több új ember, nekik pedig ez a tapasztalat szintén jót tett. Amikor folyamatosan nyerünk, a hála egy másik formáját érezzük, mert ez korábban gyakran megtörtént velünk“ - folytatta a brit.

„Szóval, ez egy nagyon nehéz év volt mindenki számára. Nekem is olyan kihívást jelentett, amire nem számítottam, de hihetetlenül hálás vagyok ezért. Ebben az évben többet fejlődtem emberként, és többet növekedett a belső erőm, mint az előző években bármikor“ - tette hozzá a hétszeres világbajnok.

Wolff: a nyolcadik közös karácsonyi vacsora már nem olyan izgalmas, mint az első