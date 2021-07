Hamilton egy „könnyű” második helyet bukott el a sérült autója miatt

Lewis Hamilton versenye nem a vártak szerint alakult, mivel azok után, hogy átfűzte magát Valtteri Bottason és Lando Norrison, jelentősen visszaesett a tempója. A Mercedes szerint az autójának hátulja sérült meg a rázóköveken, ezért sok leszorítóerőt veszített a futam második felében.

Bottas és Norris is hamar felzárkózott a küszködő britre, először a Mercedes arra utasította Bottast, hogy maradjon Hamilton mögött, de miután egyértelművé vált, hogy így könnyen lecsaphat rájuk a Mercedes szerint is meglepően jó tempóval rendelkező Norris, kénytelenek voltak másodjára is kihozni a hétszeres világbajnokot.

Az ingyen kiállása után Hamilton „légüres” térbe került, és végül 26,4 másodperces lemaradással lett negyedik Lando Norris mögött.

„Eléggé frusztráló, hogy ennyi leszorítóerőt veszítettünk az autó hátulján, és nem tudtuk megtartani a második helyet sem. Rengeteg pontot buktunk ma” – értékelt Lewis Hamilton a Sky Sports-nak közvetlenül a futamot követően.

„Nem használtam többet a kerékvetőket, mint mások, szóval fogalmam sincs, hogy mi történt, de nagyon megsérült az autónk. Enélkül második lettem volna, második voltam, amikor eltört valami. Egy könnyű második helyet szerezhettünk volna, de nem tudtam volna elkapni a Red Bullt.”

Még több F1 hír: Bottas: Meglepett a McLaren, a maximumot hoztuk ki magukból

Hamilton ismét kijelentette, hogy amennyiben nem fejlesztik az autójukat, akkor csakis ehhez hasonló eredményekre lehet majd számítani tőlük az idei évben, de bízik a Mercedesben.

„Már a verseny előtt is azt mondtam, hogy nagyon nehéz lesz legyőzni Maxot. Mérföldekre vagyunk tőlük, rengeteg munka áll előttünk. Csomó fejlesztést hoztak az elmúlt versenyekre, míg mi egyet se. Valamit csinálnunk kell, hogy a lehető legjobb teljesítményt hozzuk ki az autóból, máskülönben az eredmények hasonlóak lesznek a jövőben is.”