Hamilton édesapja: Nem Lewis törte össze a szívem, de összetört a szívem

Anthony Hamilton, Lewis édesapja arról beszélt, hogy a 2010-es évek elején megszakadt a kapcsolata a fiával.

2008-ban még a család eufóriában ünnepelte Lewis Hamilton első világbajnoki címét, 2010-ben viszont törés keletkezett Hamilton és édesapja kapcsolatában. Lewis lemondott a menedzseréről és az édesapjáról – Anthony nagy elkeseredésére.

„Ez a döntés összetörte a szívem. Mindig szeretetteljes kapcsolatom volt Lewisszal, már a gokartos korszaka alatt is.” – mondta Anthony a Netflix új sorozatában, amelynek címe My New Guest Needs No Introduction.

Még több F1 hír: Vettel elfoglalta a helyét a 2020-as Ferrariban

Kettejük kapcsolata 2010-ben érte el a mélypontot, Anthony ezzel kapcsolatban ezt mondta:

„A kommunikációnk 2010-ben kegyetlenül megszakadt. Egyáltalán nem beszéltünk egymással ebben, és a rá következő évben.”

„Hogyha visszatekintek, már látom, hogy Lewis meg akarta érteni önmagát. Nem Lewis törte össze a szívem, de összetört a szívem.” – mondta Anthony.

Lewis ezzel kapcsolatban azt nyilatkozta, sosem akarta, hogy rossz legyen a kapcsolata az apjával, és úgy döntött, hogy folytatja kettejük kapcsolatát.

Még több hír: Kisebbek lesznek a kavicságyak Zandvoortban

„Ahogy idősödsz, rájössz, hogy mennyire értékes is az együtt töltött idő. Vannak olyan barátaim, akik sosem találkoznak az apjukkal.”

„Én sosem akartam ezt.” – zárta a Mercedes versenyzője.

A Hamilton-család manapság már együtt utazik, és a kapcsolatuk olyan, mintha a törés sosem jött volna létre – minden bizonnyal mindkettejük örömére.

A legendás Forma-1-es illusztrátor Giorgio Piola eleveníti fel emlékeit a Williams FW14B-ről, minden idők egyik legjobb versenyautójáról.