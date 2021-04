„Hamilton döntésében segíthet, hogy megnyeri-e a nyolcadik világbajnoki címét…”

Meglehetősen szokatlan, hogy a konstruktőri bajnok jelentse be utolsóként a versenyzőpárosát, a Mercedesnél viszont mindössze februárban jelentették be, hogy Lewis Hamilton 2021-ben is a csapatnál marad.

A korábbi McLaren-szerelő, jelenleg pedig szakértőként dolgozó Marc Priestley pedig arról beszélt a YouTube-csatornáján, hogy közel sem tartja biztosnak, hogy jövőre is az F1-es mezőny tagja lesz Hamilton, ezt pedig egy beszélgetésükre alapozza.

„Nem vagyok 100 százalékig biztos abban, hogy Lewis 2022-ben is ott lesz a rajtrácson. Nemrégiben egy forgatás miatt töltöttem együtt egy napot Lewisszal, ahol számos témáról beszéltünk, és bár konkrétan nem említette ezt, de nekem az a benyomásom, hogy már nem csak a Forma-1-re koncentrál.”

„Lewisnak van egy kiváló képessége: amikor szüksége van rá, teljes mértékben a Forma-1-re tud fókuszálni, amikor pedig nincs rá szüksége, akkor tud másra koncentrálni. Amikor Hamilton éppen F1-es kocsit vezet, nincs híján az elkötelezettségnek, azonban amikor a hosszú távú dolgokról van szó, tudjuk, mennyi nehézség vezetett ahhoz, hogy végül csak 1 évvel hosszabbított.”

„Nem tudom, hogy Lewis befejezi-e év végén, de ennek az ellenkezőjét sem merném kijelenteni. Talán ha sikerül megnyernie a nyolcadik világbajnoki címét, az segíteni fog a döntése meghozatalában, de persze nem lehet biztosan tudni.”

Priestley azt is elmondta, hogy szerinte a német istálló azzal járna a legjobban, ha jövőre a Lewis Hamilton-George Russell párossal indulnának a Forma-1-ben.

„A Mercedes 1-2 évig versenyezhetne Hamiltonnal és Russellel a soraiban. Így a kölyök a nagymestertől tanulhatna. Persze a csapatdinamika megnehezíthetné a dolgot, de két fantasztikus versenyzőről van szó, Russell pedig átvehetné a stafétát, amikor Lewis végül szögre akasztja a bukóját.”

„Nem tudom, mi lesz a megoldás a Mercedesnél, de édes teher, hogy van két kiváló opciójuk Hamilton és Russell személyében, illetve Bottas is remek teljesítményre képes, amikor minden összeáll, egyszerűen többször kellene megmutatnia ezt az oldalát is” – mondta Priestley.

