Hamilton csúcsformára hajt, a hosszú kihagyás ellenére is

A versenyzők már nagyon szívesen pályára gurulnának, de még mindig várniuk kell. A leghamarabb ezt július elején tehetik meg a Red Bull Ringen az Osztrák Nagydíjon, rögtön két futammal. Ugyanakkor még mindig nem érkezett meg a zöld jelzés.

A Brit Nagydíj körül pedig újabb problémák jöttek elő, így semmit sem vehetünk biztosra. Ha azonban elengedik a mezőnyt, valószínűleg egy rettentő sűrű időszak vár azokra, akik érintettek a Forma-1-ben. Heteken át csak F1-es versenyeket láthatunk.

Lewis Hamilton, aki a hetedik világbajnoki címére készül, mellyel beállíthatja Michael Schumacher rekordját, a Mercedes új videós anyagában mesélt arról, hogy mik a tervei. A címvédő nagyon jó formában akar lenni.

„Remélem, hogy jobb formában térünk vissza, de valószínűleg, amikor pénteken autóba ülünk, mindannyian pokolian be leszünk rozsdásodva. Szóval érdekes lesz látni, hogy mi lesz, amikor kigurulunk a pályára. Telefonon beszéltem a csapatommal, Bonóval és Jamesszel is. Megpróbáltam velük megbeszélni egy tervet, hogy hogyan is akarok megérkezni.”

„Szerintem mindenkinek meg kell győződnie arról, hogy az általunk használt eszközökkel a lehető legjobb módon készüljünk fel. Valószínűleg szimulátorozni is fogok, amit nem igazán szeretek, de ezek az eszközök szükségesek lehetnek annak biztosítása érdekében, hogy amikor megérkezünk az első versenyre, készen álljunk, és úgy nézzünk ki, mintha egyetlen egy futamot sem hagytunk volna ki.”

Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

„Ez egy igazi kihívás.” - idézte a RaceFans Hamiltont arra vonatkozólag, hogy a brit már a szezon elején csúcsformában akarna lenni a Mercedesszel. „Nem tudom, hogy meg tudjuk-e csinálni, de ez egy jó cél.”

„Úgy érzem, elég tisztességes formában vagyok, de még jobb is lehetek. Olyan dolgokat látok, mint amikor azt mondják, hogy 'kissé kövér vagyok itt-ott, keményebben kell dolgoznom, futnom kell...' Valójában nincs rajtam túl sok zsír.”

A világbajnok elszigetelten edz a személyi edzőjével, Angela Cullennel, aki egy fontos pont számára, de beismerte, hiányzik a családja. „Hiányoznak. Nem vagyok velük, és ez egyáltalán nem könnyű, mert szeretnék velük lenni.”

„Tudom, hogy sok ember küszködik odakint. Csak arra törekszem, hogy ezt az időt arra fordítsam, hogy a testem elég erős legyen. Van még néhány évem a Forma-1-ben, szóval meg kell győződnöm arról, hogy a lehető legjobb formában vagyok. Ebben az időszakban lehetőségünk van arra, hogy más területekre koncentráljunk. Lehetőséget ad arra is, hogy a gyengeségekre figyeljünk. A súlyom pedig valószínűleg változatlan maradt.”

