Hamilton csereembere "fenomenális" munkát végzett

A paddockban komoly ismertségre szert tett mérnök egészségügyi okok miatt nem tartott Lewis Hamiltonnal és a Mercedesszel Mexikóba, és még az austini futamot is kihagyja, a helyét Dudley vette át, és Mexikóban már el is végezte, amit vállalt. Hamilton némi meglepetésre az esélyekkel szemben megnyerte a közép-amerikai versenyt.

Dudley nem ismeretlen, hiszen korábban is Hamilton csapatában tevékenykedett, mint a teljesítményért felelős mérnök, vagyis nem új számára a közeg. Dudley helyére pedig a két versenyre Dom Riefstahl lett kirendelve a gyárból, a változtatás a jelek szerint nem jelentett eget rengető különbséget, a brit a Mexikói Nagydíjon aratott győzelmével már karnyújtásnyira került az újabb bajnoki címhez.

"A felkészülés során, amikor kiderült, hogy Bono nem lesz velünk, azt gondoltam, hogy egy ilyen intenzív csatározásban hátrány lesz a távolléte. De Bono és én egymást húzzuk, hatalmas munkát végez, ahogy most tette Marcus és Dom is, akik mindketten sikeresen léptek egyet előre. Még sosem dolgoztam ilyen közel velük, és most nagyobb cipőt húztak" - mondta Hamilton, aki szerint nem könnyű vele dolgozni, de nem elsősorban a személye miatt.

"Nem könnyű egy világbajnokkal együtt dolgozni, hiszen nagy az elvárás. Marcusszal már volt közös munkánk, és tisztában volt vele, hogy mi a helyzet. És mindennek a tetejébe még Bono is kapcsolatban volt velünk rádión, egész hétvégén üzentünk egymásnak, azt akartam, hogy büszke legyen. Az elmúlt hét évben az élete jelentős részét nekem szentelte, nagyon akartam miatta is. És örülök, hogy sikerült a verseny" - mondta Hamilton, aki kiemelte, hogy a törött autó miatt külön öröm a számára, hogy összejött a győzelem.

A Toto Wolff vezette csapatnak is új volt a felállás, ám a Mercedes első embere nem csak jónak minősítette az új emberek munkáját. "Dudley fenomenális munkát végzett, pedig nem volt egyszerű a dolga. Jól menedzselték Lewist a verseny során, ez azt mutatja nekem, hogy van még bennünk erő, úgy is, hogy Bono egy versenyre félreállt, és átadta az irányítást. Marcus nagyon jó munkát végzett Dommal együtt" - erősítette meg Wolff.