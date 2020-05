Hamilton csattanása Bottasszal Bahreinben: akár ez is a címébe kerülhetett

Az szezon első felében megannyi alkalommal hallhatjuk, hogy „még sok van hátra, rengeteg a lehetőség a javításra”. Számtalan példa van arra, hogy már a szezon elején is eldőlhet a cím, így minden egyes pontnak hatalmas jelentősége van.

Lewis Hamilton is tudna erről mesélni, mivel a 2016-os bajnokságot mindössze 5 pont különbséggel vesztette el Nico Rosberggel szemben, aki akkor a csapattársa volt a Mercedesnél. A német mindent annak rendelt alá, hogy nyerjen, ami végül sikerült is neki.

Rosberg négy győzelemmel indított, majd Spanyolországban kiesett, akárcsak Hamilton. A két Mercedes nem sokkal a rajt után ütközött egymásnak, amit Max Verstappen tökéletesen használt ki, és rögtön megnyerte az első red bullos futamát.

Ezt követően Hamilton visszakapaszkodott, kétszer is nyert, miközben Rosberg csak 7. és 5. lett. Bakuban a britnek csúszott be egy rosszabb futam, addig a német nyert. Sokat nem kellett várnunk az újabb Hamilton-győzelmekre, amiből 4 is volt 4 versenyhétvége ideje alatt.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W07 Hybrid leads Sebastian Vettel, Ferrari SF16-H and Nico Rosberg, Mercedes F1 W07 Hybrid on the formation lap Fotó készítője: Andy Hone / Motorsport Images

Hasonló sorozatot futott az utolsó 4 futamon is, de Rosberg mindvégig másodikként ért célba, ami elegendő volt a bajnoki címéhez. Mindössze 5 pont választotta el őket egymástól, és Nico visszavonulása miatt a visszavágóra már nem került sor.

4 éve ezen a napon a Bahreini Nagydíjat rendezték meg, utólag nézve szintén döntő lehetett, noha Hamilton a pole-ból várhatta a rajtot. 0.077 másodperccel ment jobb időt a csapattársánál, de a futam még hátravolt.

Az 57 körös verseny nagyon rosszul kezdődött Hamilton számára, mert az első kanyarban eltalálta oldalról Bottas. Egyrészt kicsúszott, fontos pozíciókat veszített és megsérült az autója. A nézőknek bőven volt mit látniuk, mert remek csatákat vívtak a versenyzők.

Kimi Raikkonen, Ferrari Fotó készítője: Sam Bloxham / Motorsport Images

Alonso ekkor csak a bokszból figyelhette az eseményeket a korábban összeszedett sérülései miatt. Vandoorne ugrott be a helyére, aki pontszerzéssel debütált a Forma-1-ben, míg Button 6 kör után félreállt a Honda motorgondjai miatt.

Vettel még 1 kört sem tudott teljesíteni, mivel a bemelegítés során motorhiba miatt félre kellett állnia. A német világbajnok azelőtt soha nem került ilyen helyzetbe a Forma-1-ben, hogy ne tudott volna elstartolni.

Hamiltonnak a 9. helyről kellett felzárkóznia, és végül a dobogó harmadik fokán végzett 30 másodperces hátrányban. Räikkönen pedig második lett a Ferrarival 10.2 másodperccel a győztes Rosberg mögött. Ez volt Nico pályafutása 16. győzelme, míg a Mercedes csapatként a 47., motorgyártóként a 133. sikerét szerezte.

