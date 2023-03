Hamilton csak összezavarja a küszködő Mercedest „vegyes üzeneteivel”?

Hill szerint az nem állja meg a helyét Hamilton megnyilvánulásaiban, hogy miközben a rádióban még kiállt alakulata mellett és buzdította őket, később nyíltan kritizálta a tervezői csapatot, akik szerinte nem hallgattak rá az autókoncepció terén.

„A futamot követően azt mondta a rádióban, hogy »ugyan van még hová fejlődnünk, de én 100 százalékban mögöttetek állok és támogatlak titeket«. Később viszont már arról beszélt, hogy ő figyelmeztette őket az autóval és a követett iránnyal kapcsolatban, de nem hallgattak rá. Nem kritizálhatsz és lehetsz egyszerre 100 százalékig támogató” – magyarázta Hill az F1 Nation podcastben.

„Nyilván ezt építő kritikának szánta, de akkor is csalódott. Tudja, mi vár most rájuk.” A költségsapka miatt pedig most már sokkal nehezebb komoly változásokat eszközölni az autókon szezon közben, így a csapatoknak nagyon alaposan meg kell választaniuk, hogy mire költik a forrásaikat.

„A költséglimittel mik a lehetőségek és mik a limitáló tényezők? Még ha tudják is, hogy mi a megfelelő válasz és megoldás, hogyan tudnak előállni egy új autóval? Az valóban új autó lenne? Vagy csak egy teljesen áttervezett autó? Mindenki azt mondja, hogy teljesen máshogy néz ki az ő gépük, szóval biztosan ez a baj. De az is lehet, hogy valami másról van szó.”

Hill amiatt aggódik, hogy a szurkolók frusztrációja az eredmények elmaradása miatt előbb-utóbb az egyes csapattagokon csapódik majd le, és ebből a szempontból Hamilton jelenléte „áldás és átok is egyben”.

„Manapság már mindannyian tisztában vagyunk azzal, hogy egyes csapattagokat bántalmazás ér a közösségi médiában, mert valaki azt gondolja, hogy Lewis Hamilton vagy bármely más pilóta szenvedése azért történik, mert nem kapja meg tőlük a megfelelő autót. Szóval ilyen szempontból áldás és átok is, hogy egy Hamiltonhoz hasonló híres és sikeres versenyző megy nálad.”

„Az emberek pedig hozzá hűségesek, nem feltétlenül a csapathoz, amelynél vezet, és csak azt akarják, hogy gyors autót kapjon tőlük. Szóval el tudom képzelni, hogy sokan stresszesek most emiatt a gyárban” – vélekedett Hamilton honfitársa a Mercedes jelenlegi helyzetéről.

Egy másik brit korábbi F1-es pilóta is arról beszélt Hamilton kapcsán, hogy furcsának és szokatlannak tartja a hétszeres bajnok éles kritikáit a Mercedes felé.