Hamilton csak negyedik, és könnyű Verstappen-győzelmet jósol

Talán nem ők számítottak az első számú esélyesnek ma délután, de azt nehéz lett volna elképzelni, hogy ne kerüljön be egyik Mercedes sem a legjobb három közé. A helyzet azonban pontosan ez volt, hiszen Sergio Perez és Lando Norris is jobb időre volt képes náluk.

Hamilton el is mondta a kvalifikációt követően, hogy egyszerűen megint hiányzott náluk a tempó, a futam emiatt pedig komoly kihívás lesz. „Talán még nagyobb is, mint a múlt hét volt, mivel továbbra is lassabbak vagyunk. Mindent megpróbáltam, hogy többet hozhassak ki a kocsiból.”

„A jelenlegi helyzetben viszont ez a realitás. Emiatt valóban muszáj lesz még teljesítményt találni a következő versenyeken. Nem tudom, a McLaren hozott-e fejlesztést, de szuper gyorsak voltak ma, és Lando nagyszerűen ment. Nekünk azonban meg kell próbálnunk javulni.”

Amikor megkérdezték tőle, hogy hol veszítenek leginkább Verstappenhez képest, a brit rávágta, hogy igazából mindenhol. A pálya minden szakaszán lassabbnak bizonyulnak, mint a nagy rivális, és emiatt is lesz olyan nehéz vasárnap a dolguk.

Hamilton nem is nagyon hiszi, hogy meglehet nekik a siker az Osztrák Nagydíjon: „Ha a puszta sebességet nézzük, a győzelem nem lesz elérhető. Először is két autón kéne áthámoznunk magunkat, ráadásul három tizeddel gyorsabbak is.”

„Megint sikerült javítaniuk az autón erre a hétvégére. Azt mondanám, hogy Max csak be fog kocogni a célba. Nekünk legalább Perez elé kéne valahogyan bejönnünk, ezzel limitálva a pontveszteséget.”

Szoros lett az időmérő, de nem Verstappen és a Mercedesek között