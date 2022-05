Hamilton cáfolta, hogy neheztelne a Mercedesre

A hétszeres bajnok általában olyan szituációkban „kritizálta” a taktikát, amikor George Russell valahogy elé tudott kerülni, az igazsághoz viszont mindannyiszor hozzátartozott, hogy egy biztonsági autós fázis hozta jó pozícióba a fiatalabb britet, miközben Hamilton többször is pórul járt.

A téma kapcsán ugyanakkor a RaceFans újságírója mégis kíváncsi volt arra, hogy Hamilton mennyire bízik a Mercedes stratégáinak munkájában, miután nem egyszer rosszul jött ki neki a lépés az utóbbi viadalokon.

„Először is, továbbra is folytatjuk a kemény munkát. Nincs semmi problémám a stratégiával. Minden egyes hétvégén tanulunk valamit. A versenyek előtt és után is jó megbeszéléseink vannak, csak eddig kicsit balszerencsések voltunk.”

Hamilton azért arra is felhívta a figyelmet, hogy az F1-es közvetítésekbe bejátszott rádiós üzenetek sokszor csak egy kis szeletét fedik le annak, ami valójában elhangzik, emellett a pilóták futam közben felfokozott állapotban is vannak.

„Azok számára, akik a TV-ből nézik az eseményeket, nehéz teljesen megérteniük, hogy milyen az autóban ülni. Ilyenkor mindenféle érzelem átfut rajtad, a szíved pedig ezerrel pumpál. Egy nő talán jobban megérti, hogy milyen válaszokat adni nehéz helyzetekben.”

„Ezt viszont sosem lehet ahhoz hasonlítani, mint amikor nyugodt vagy és egy sima beszélgetést folytatsz, mert a szíved elképesztően kalapál, és ilyenkor nem tudod mindig a legjobb válaszokat adni. Viszont ez is csak azt mutatja, hogy mekkora a szenvedély, mekkora a győzni akarás” – magyarázta Hamilton.

A mercedeses emellett még azokat a feltételezéseket is tisztázta, miszerint negatívan reagált arra, amikor Mohammed ben Szulajem FIA-elnök nemrég azt mondta, hogy a jövőben talán visszatérhet Michael Masi.

„Én csak pár napja hallottam erről. Nem beszéltem senkivel, és nem is készítettem azzal az újsággal interjút már vagy tíz éve. Ez tehát nem igaz, mint ahogy a legtöbb hasonló sztori. Nem is igazán vannak különösebb érzéseim ezzel kapcsolatban. Nem gondolkoztam ezen, és nem tudom, mit mondott Mohammed. Nem tudom, milyen elképzelései vannak.”

