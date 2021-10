Hamilton „büszke” Vettelre a környezetvédelmi aktivizmusa kapcsán

Kampányolt már amellett, hogy a rajt előtt a pálya fölött elrepülő gép ne sima repülőbenzinnel működjön, a Brit Nagydíj után szemetet szedettt, Ausztriában pedig gyerekekkel épített egy hotelt méheknek. Mindezek pedig Lewis Hamilton figyelmét is felkeltették.

„Elképesztően büszke vagyok Sebastianra, hogy önmagát adja. Felfedezett olyan dolgokat, amelyeket szenvedélyesen akar csinálni, és beszél is róluk, nem ódzkodik ettől” – idézte a hétszeres bajnok szavait a RacingNews365.

„Az idősebb generáció, miután egyre több tapasztalatunk lesz, több empátiát is mutatunk. Neki családja van, és ezért a gyermekei és a bolygó jövőjére is gondol. Nyilván igyekszik egyfajta példakép lenni számukra és azok számára, akik támogatják. Gyakran beszélünk, és akkor szóba kerülnek ezek a témák is.”

Hamilton maga is egyre komolyabb aktivista bizonyos kérdésekben, őt is érdekli a környezetvédelem és a környezettudatosság, szóval akár az is előfordulhat, hogy a két bajnok a jövőben összedolgozik majd egy projekten?

Egyelőre ilyen tervek azért még nincsenek, de a címvédő ismét megerősítette, hogy szoktak beszélni ezekről a témákról a nagydíjhétvége folyamán, szóval akár később még ez is előfordulhat.

„Nincsen semmilyen tervünk arra nézve, hogy bármit is csináljuk a későbbiekben, de ha van valamilyen specifikus gond, akkor azt megbeszéljük egymással a hétvégén, és támogatjuk is egymást ezen a téren.”

