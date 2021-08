Hamilton büszke Vettel futam előtti pólós akciójára

Lewis Hamilton és Sebastian Vettel is élesen kritizálta Magyarországot a kormány legutóbbi, pedofilellenes törvénykezése miatt, amely a törvény kritikusai szerint hátrányosan érintik az LMBTQ közösség tagjait.

Vettel a csütörtöki sajtótájékoztatón tett kijelentései után vasárnap is egy szivárványos pólóban várta a verseny rajtját, majd a magyar himnuszt is abban hallgatta meg, amely szembement a versenyigazgatói jegyzékben foglaltakkal, ezért megrovásban részesítették – ahogyan Carlos Sainzot, Valtteri Bottast és Lance Strollt is, amiért ők az F1 We Race As One logójával ellátott pólókban voltak.

Az FIA döntéshozatala előtt, amikor Vettel értesült arról, hogy vizsgálják a pólója miatt, úgy nyilatkozott, hogy „boldog leszek, ha emiatt zárnak ki”, majd hozzátette, hogy „nem érdekel, mit fognak ezzel kezdeni, máskor is megtenném.”

Ironikus módon Vettelt végül ki is zárták a versenyből, miután az Aston Martin csak 3 deci üzemanyagot tudott beszolgáltatni az FIA kötelező verseny utáni tesztjére az előírt 1 liter helyett, azonban állításuk szerint még 1,44 liter üzemanyagnak lennie kell a négyszeres világbajnok kocsijában, és fellebbeztek a döntés ellen.

A versenyt követő sajtótájékoztatón Lewis Hamiltont is megkérdezték arról, mit szól ahhoz, hogy Vettel megütheti a bokáját a pólós akciója miatt, a hétszeres világbajnok pedig elismerően szólt korábbi bajnoki riválisáról.

„Szerintem fantasztikus, hogy Seb is kiállt az ügy mellett ezen a hétvégén, és felszólalt az itteni LMBTQ közösségért. Én is beszéltem erről a helyzetről a hétvége elején, szerintem fontos volt, hogy ő is ezt tegye, nem hiszem, hogy emiatt bármi problémába keveredne.”

„Ki kellett állnunk, hiszen a diverzitásért és az inkluzivitásért dolgozunk, ez a közösség pedig 100%-ban részese ennek. Büszke vagyok rá.”