Hamilton: Bottas a Q1-ig gyorsabb volt nálam…

Lewis Hamilton ismét megszerezte a pole-pozíciót, ezúttal az F1-ben debütáló mugellói pályán bizonyult a leggyorsabbnak szombaton a hatszoros világbajnok brit, akinek ez volt pályafutása 95. pole-pozíciója.

Csapattársa, Valtteri Bottas ezúttal sem volt messze tőle – mindössze 59 ezredmásodperc választotta el kettejüket. A 35 éves pilóta az időmérő edzést követően a Sky Sportsnak nyilatkozott:

„Ez egy nagyon király pálya. És őszintén mondom, ti is láthattátok, hogy Valtteri tegnap végig gyorsabb volt nálam, sőt még most reggel és a Q1-ben is. Szóval a háttérben nagyon keményen dolgoztam azon, hogy javítsak a beállításokon és az íveken.”

„És a mérnökökkel és a szerelőkkel kiváló munkát végeztünk – mint mindig -, így pedig végül sikerült összeraknom azt a kört, amire szükségem volt. És végül tehát sikerült. Szerintem az időmérő végén a szél kicsit felerősödött, emiatt már nem tudtam javítani, de ekkor már sikerült elvégeznem a munkát.”

„Őrületes ez a pálya. Nem tudom, mennyire jön át a TV-n keresztül, de a 6-os, 7-es, 8-as, 9-es kanyaron 270-290 km/órás sebességgel megyünk át. És az is hihetetlen, hogy mekkora G-erők hatnak ránk ezen a szakaszon.”

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1, is interviewed after practice Fotó készítője: Steve Etherington / Motorsport Images

„És egyre nagyobb a hatás, ahogy közeledsz a 8-as és 9-es kanyar felé. Nekem pedig a 10-es, az 1-es és a 2-es kanyarban kellett a legtöbbet fejlődnöm, és mire eljutottunk az időmérőig, már sikerült összerakom a kört.”

„Egyébként Valtteri kiváló munkát végzett, folyamatosan arra sarkallt, hogy nyomjam, most pedig nagyon-nagyon boldog vagyok, amiért sikerült megszereznem a pole-t.”

