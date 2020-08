Hamiltont Boseman lesújtó halálhíre után az akarat vitte tovább

A szombat reggeli hír után, hogy elhunyt a színész, Chadwick Boseman, aki a főszerepet játszotta a nagy sikerű Fekete Párduc című szuperhősfilmben, az egész világ együttérzését és tiszteletét fejezte ki a történtek kapcsán.

Hamilton a spái pole pozícióját Bosemannek ajánlotta, és mind az időmérő, mind pedig a futam után az autójából kiszállva bemutatta a „Wakanda, légy áldott” tisztelgést, amelyet a film tett híressé.

A Mercedes csapatfőnöke, Toto Wolff elmondta, hogy a tragédiák világszerte, melyekkel Hamiltonnak is meg kellett birkóznia 2020 során, motivációt adtak a hatszoros világbajnoknak. Hamilton a futam után pedig arról beszélt, hogy milyen kihívás volt számára koncentráltnak maradni, és az energiáját a pályára átvinni a 2020-as események közepette.

„Általában véve komoly teher nyomja a szívemet és a lelkemet is” – kezdte a brit. „Amikor figyeled a híreket, amikor látod, hogy mi történik a világban, ez rám igen nagy hatással van.”

„Annyira büszke voltam, amikor Chadwick lett a Fekete Párduc, mivel gyerekként szuperhősökről álmodtam, és végre láthattam egyet, akinek ugyanolyan volt a bőrszíne, mint nekem, és ez egy igazán elképesztő pillanat volt.”

„Ezért amikor felkeltem, és megkaptam az üzenetet egy barátomtól, aki azt mondta, hogy sírva írja meg nekem ezt a hírt Chadről, majd elolvastam, hogy mi történt, egyszerűen csak összetörtem” – vallotta be Hamilton.

„Emlékszem, hogy próbáltam összeszedni magam, és jól teljesíteni azon a napon. Azt persze nem tudod, hogy össze tudod-e majd rakni a köröket, nem tudod, hogy el fogja-e vonni a figyelmedet ez az egész.”

Race Winner Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 celebrates on the podium with the trophy

Fotó készítője: Zak Mauger / Motorsport Images