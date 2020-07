Hamilton biztos benne, hogy Bottas nem trükközött előtte az 5 másodperces büntetés miatt

A Mercedes brit és finn versenyzője 2017 óta versenyeznek egymás mellett. Valtteri Bottas kerülhetett a hirtelen visszavonult Nico Rosberg helyére. A kapcsolatuk teljesen más egymással, mint volt az Rosberg és Hamilton között.

Igaz, Bottas eddig a pontig nem is helyezett akkora nyomást a világbajnokra, mint tette azt a német a 2016-os szezonban, amikor bajnok lett. Eddig egy olyan év sem volt, amikor Lewisnak igazán aggódnia kellett volna a csapattársa miatt.

Bottas ugyan tavaly második lett a bajnokságban, amire ezelőtt még nem volt példa, nagyon nagy hátránnyal végzett Hamilton mögött. A 2020-as szezon egy újabb lehetőséget jelenthet számára ahhoz, hogy legyőzze a regnáló bajnokot.

Az évadnyitó Osztrák Nagydíjon mindezt meg is tette, amikor a pole után a futamot is behúzta, ráadásul Hamilton csak negyedik lett az 5 másodperces időbüntetése miatt. A finnek meg lehetett volna a lehetősége arra is, hogy trükközön.

Ha Bottas szándékosan lassított volna Hamilton mögött, akkor még inkább biztos lett volna, hogy elveszíti a harmadik helyét, mivel Charles Leclerc akkor már elég közel volt a Ferrarival, így a második hely nem volt kérdés a monacói részéről.

Ezzel szemben Lando Norris határon volt a McLarennel, és az utolsó két körben futott nagy tempójával megcsinálta. 5 másodpercen belülre került, aminek köszönhetően Hamilton a negyedik helyre esett vissza.

The Safety Car leads Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 EQ Performance, in the pit lane Fotó készítője: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Lewis egy pillanatra sem gondolja azt, hogy Valtteri trükközött volna, és szándékosan lassította őt. Egyszerűen ezt nem tudja elképzelni a csapattársáról, akit nagyon jól ismer, és remek a kapcsolata. Szerinte a finn tisztán szeret nyerni.

„Őszintén szólva, jobban ismerem Valtterit, mint valószínűleg sok más embert, mivel az elmúlt években olyan közel voltunk, és ez nem olyasvalami volt, ami eszembe jutott, vagy bármikor is eszembe jutott volna. Szóval nem hiszem, hogy ilyet csinálna, ő egy tiszta versenyző, és tiszta módon akar versenyezni.” - mondta Lewis Hamilton.

Valtteri Bottas tagadta,hogy megpróbálta volna lassítani Hamiltont a verseny végén. „Megkaptam az üzenetet az 5 másodperces büntetésről, de volt egy dupla sárga zászlós figyelmeztetés, szóval nyilvánvalóan kissé vissza kellett venned.”

A finnek közben vigyáznia is kellett a kerékvetőkkel, hogy a Mercedes egyben maradjon. Emiatt nehéz feladat állt előtte, hogy kellően gyors legyen, de közben ne kockáztasson a kerékvetőkkel. „Megpróbáltam olyan gyorsan menni, amennyire csak tudtam ezen korlátozások mellett. Szóval nemigazán az én hibám, hogy megkapta ezt az 5 másodperces büntetést.” - idézte a RaceFans Bottast.

