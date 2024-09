Hamilton: azt mondták, vége a karrieremnek, mert a „legrosszabb döntést” hoztam…

A brit versenyző 2007-ben mutatkozott be a sorozatban, és rögtön esélye nyílt a világbajnoki cím megszerzésére a McLarennel. Bár első szezonjában végül drámai módon lemaradt róla, egy évvel később még drámaibb módon elhódította a trófeát. A következő évek azonban felemásra sikerültek, így 2012 végén úgy döntött, ideje váltani.

Akkor a Mercedes gyári istállója csak egy futamgyőzelemmel rendelkezett, de Hamilton kockáztatott. Végül pedig hatalmasat kaszált, hiszen 2014-től kezdve mindent megnyert és elért, amit az F1-ben el lehet érni.

A Performance People podcast vendégeként most arról beszélt, hogy a Mercedeshez való csatlakozása volt karrierje legfontosabb momentuma, és felfedte, hogy a McLarentől való távozását kritizálók véleménye idővel változott, ahogy elkezdte sorra szállítani a győzelmeket a csillagosokkal.

„Akkoriban Thaiföldön voltam a szingapúri futamot követően, és akkor hoztam meg a döntést. Úgy voltam vele, hogy fejest akarok ugrani az ismeretlenbe, mindegy mit mondanak az emberek. Szinte mindenki azt mondta, hogy maradjak, de én a megérzésemre hallgattam, és végül ez volt a legjobb dolog számomra.”

„Egy bajnokcsapat tagja voltam a McLarennél, amely komoly történelemmel rendelkezett. Persze korábban a Mercedesé volt a McLaren fele, szóval részben az ő csapatuk is volt, de aztán külön utakra léptek és beszálltak a saját istállójukkal. Próbáltak egyre jobbá válni, de nem voltak valami sikeresek. Talán az ötödik, hatodik legjobb csapat lehettek akkoriban, szóval gyakran pontot sem tudtak szerezni” – mondta a Mercedes gyári visszatérése utáni első néhány szezon kapcsán Hamilton.

„Mivel világbajnok voltam, ezért az emberek olyanokat mondtak, hogy »ez a legrosszabb döntés, amelyet hozhatsz, ez nem jó csapat, a karrieremnek vége«. Minden szakértő, a média, a rajongók, mindenki úgy volt vele, hogy befuccsolt a pályafutásom. Aztán jól alakultak a dolgok, és hirtelen mindenki azt kezdte mondogatni, hogy ez volt a legjobb döntés valaha.”

Hamilton hosszú pályafutása most egy újabb nagy mérföldkőhöz ért, hiszen 12 év után elhagyja a Mercedest, hogy a Ferrarihoz csatlakozzon. Nemsokára tehát lezárul az elképesztő sikerekkel teli korszaka, ezt pedig most már ő is kezdi érezni.