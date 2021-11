Hamilton: Azt hiszem, ez volt az eddigi legnehezebb hétvégém...

Lewis Hamilton a 10. helyről rajtolva tudta megnyerni a Brazil Nagydíjat, ezzel a győzelemmel pedig 14 pontra csökkentette a hátrányát a világbajnoki pontversenyben 3 futammal a vége előtt.

A hétszeres világbajnok természetesen rendkívül boldogan nyilatkozott Felipe Massának a verseny után, és elmondta, édesapja egy F3-as versenyre emlékeztette a büntetése után:

„Éreztem a brazil szurkolók támogatását, azt hiszem, érzem, hogy milyen volt nektek itt 2007-ben, amikor a csodálatos országotok támogatását élveztétek. Nagyon hálás vagyok a hihetetlen támogatásért, amit ezen a hétvégén kaptam.”

„Ilyenre Silverstone óta nem volt példa. De azóta nagyon nehéz volt a dolog. Úgyhogy nagyon boldog vagyok, hogy hallhattam a szurkolókat, szóval köszönöm, Brazília” – kezdte a hétszeres világbajnok.

„Nagyon hálás vagyok, micsoda verseny! A csapat elképesztő munkát végzett. Valtteri is kiváló munkát végzett, és én is nyomtam, ahogy csak tudtam. De a sprinten az utolsó helyről kellett rajtolnom, aztán újabb öt helyes rajtbüntetés jött, szóval azt hiszem, ez volt az eddigi legnehezebb hétvégém.”

„De édesapám emlékeztetett 2004-re, amikor az F3-ban Bahreinben az utolsó helyről indultam, aztán a 10. helyen végeztem, utána pedig az első helyen futottam be. Szóval édesapámnak ajánlom ezt a győzelmet.”

Hamiltontól azt is megkérdezte Massa, hogy milyen volt a Verstappen elleni előzése, valamint a bajnoki reményeiről is megkérdezte őt.

„Erre a hétvégére megérkezve soha nem gondoltam volna, hogy képesek leszünk olyan felzárkózásra, mint amit ma bemutattunk. A különböző dolgok pedig folyamatosan ellenünk fordultak.”

„De ez a siker is megmutatja, hogy sosem szabad feladni, bármivel is kerülsz szembe. Továbbra is nyomni kell, folytatni kell a harcot, küzdeni kell, és soha, de soha nem szabad feladni.”

„Én is így álltam hozzá ehhez a héthez, és mindenhonnan kaptam inspirációt. A legutóbbi győzelmem pedig olyan rég volt, hogy úgy érzem, mintha ez lenne az első győzelmem” – fogalmazott a 36 éves pilóta.

Norris: Hamiltonnak 3 keréken kellene indulnia...