Hamilton az első sort is elérhetőnek tartotta, de végül eltaktikázták magukat

A hétszeres bajnok elmondta a kvalifikáció után, hogy az utolsó előtti körében visszavett, hogy teljesen fel tudja tölteni az akkumulátorokat egy végső próbálkozásra, akkor viszont már intenzívebbé vált az esőzés, így rajtavesztett a taktikán.

„Az esőben az első sorért mentünk, és a második helyen is álltam az utolsó előtti körömnél, de aztán arra kértek, hogy vegyek vissza és várjam meg az utolsó lehetőséget, de aztán jobban esett. Ez tehát kissé balszerencsés volt.”

„Az utolsó körre egy kicsivel keményebb üzemmódra akartam váltani a motorral, feltölteni az akkumulátort, de miközben ezt tettük, kicsivel jobban rákezdett. Nagyon reménykedtem, mert itt van ez a csodálatos közönség, én pedig hirtelen ott voltam a csatában, jónak éreztem mindent, közel voltam az első helyhez.”

„Azt gondoltam, még gyorsabb is lehetek. Egy ponton két tizeddel is jobban álltam, de visszavettem, hogy az utolsó körre tartalékoljak, ez viszont most nem jött össze. Túl sok hőmérsékletet veszítettünk a hűtőkör során.”

Mindezek ellenére Hamilton azért még nem adta fel, és abban bízik, hogy vasárnap talán még felvehetik a küzdelmet a Red Bull-lal és a Ferrarival, még ha a futamgyőzelmet nem is tartja egyértelműen lehetségesnek.

„Így kicsivel nehezebb dolgunk lesz holnap, de az autónk jó, és tovább fogunk dolgozni. Nem ez a legrosszabb rajthely persze, és korábbi versenyeken még örültem is volna ennek. Ez viszont nyilván a Brit Nagydíj, és ilyenkor kicsit többen reménykedsz. Szerintem én úton voltam efelé, de mindegy is, holnap igyekszem valami különlegeset elérni.”

„Nem tudom, hogy mehetünk-e a győzelemért, a Red Bullok elképesztően gyorsak szárazon, elhúznak tőlünk az egyenesekben és a gyors kanyarokban, mivel ők nem pattognak, miközben mi igen, ezért ott előnyre tesznek szert.”

„A versenytempónk kicsivel jobb volt tegnap, és továbbra is úgy vélem, hogy előttünk járnak, de azért bízom abban, hogy valamivel közelebb kerülhetünk. Ha ez sikerül, akkor lehet keresnivalónk. Agresszív leszek a futamon” – fogadkozott Hamilton.

