Hamilton: Az új F1-film lesz a legjobb motorsportos film a világon!

Brad Pitt részt vesz a Circuit of the Americason rendezett Forma-1-es Amerikai Nagydíjon a hétvégén az új F1-film rendezőjével. Joseph Kosinskivel. Utóbbi Jerry Bruckheimerrel dolgozott együtt az idei sikerfilm Top Gun: Mavericken, és a producer az új filmbe is beszáll.

Szintén a pályára érkezett az Apple vezérigazgatója, Tim Cook, ugyanis a film, melynek egyik producere Lewis Hamilton, az ő streamingszolgáltatásukon mutatkozik majd be először. Hamilton úgy nyilatkozott, hihetetlen izgatott a projekt miatt.

„A csapat, akiket össze tudtunk szedni, egyszerűen hihetetlen. Itt van Tim Cook a hétvégén, hatalmas megtiszteltetés, hogy eljött. Ő és a csapata nagyon sokat segített a dokumentumfilmem elkészítésében és az új filmnek is zöld utat adtak. Aztán itt van Brad… Legenda. Itt van Jerry, aki szintén hatalmas legenda a Top Gunnal, az eredetivel. Joe pedig hatalmas tehetség.”

Hamilton magasra teszi a lécet, amit a filmnek meg kell ugrania: „Nagyon, nagyon izgatott vagyok. Hatalmas reményeket táplálok iránta. Tudom, hogy ez lesz a legjobb motorsportos film valaha, vizuális értelemben is és azon leszünk, hogy megdolgoztassuk a rajongóknak a szívizmait.”

A hétvége folyamán a csapatfőnökök is találkozhattak a film mögött álló kulcsfigurákkal. A McLaren csapatfőnöke, Andreas Seidl szerint az első benyomások biztatóak: „Bemutatták a projektet, nagyon izgalmasnak és érdekesnek hangzik.”

„Kicsit a Top Gunra fog hajazni, ami szerintem a Forma-1 nézőinek feküdni fog, de a sportnak, a csapatoknak is jót tesz. Várom már, hogy láthassam, mi lesz belőle, milyen lesz dolgozni rajta jövőre és hogy milyen lesz a végeredmény.”

Az Alfa Romeót vezető Frederic Vasseur szerint a film úgy dobhatja fel a sportág népszerűségét, ahogy annak idején a Drive to Survive tette: „Hatalmas lépés lehet a Forma-1-nek összességében, ahogy a Netflix-sorozat is az volt pár éve” – mondta.

A Haas csapatfőnökét, Günther Steinert „kifejezetten lenyűgözte” a nekik bemutatott technológia: „A Maverickben már használták, nem is tudtam, hogy van ilyen. Emiatt úgy gondolom, hogy valószínűleg ők a legjobbak, akikre egy ilyen filmet rábízhatunk. Ez lesz a legjobb a Forma-1-nek. Ekkora dolgot véghez vinni, ilyen nagy nevekkel, nem hiszem, hogy bármi negatívumot tudok mondani.”

