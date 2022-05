Hamilton az Instagramon üzent a Mercedes munkatársainak

Most Lewis Hamilton állt a csapat élére és háláját fejezte ki az angliai bázisokon dolgozó munkásoknak, akik mindent elkövetnek annak érdekében, hogy sikerüljön ismét egyenesbe állnia az istállónak.

A Mercedes a téli tesztek óta folyamatosan küzd a ground effect aerodinamikai kialakítás okozta delfinezéssel, s bár a konstrukciójuk alapvetően megbízhatónak tűnik, tempóban jelentős a lemaradásuk a Ferrari-Red Bull kettőshöz képest.

Az előző nyolc konstruktőri bajnoki címet bezsebelő alakulat hiába vet be mindent, egyelőre nem jönnek a jó eredmények, de ahogy azt a csapat háza táján többször is hangsúlyozták, így is a maximumot hozzák ki a jelenlegi lehetőségeikből.

„Nincs annál nagyobb öröm, mint amikor az emberek összefognak, hogy szembenézzenek a kihívásokkal, legyőzzék a problémákat és valami nagyszerűt érjenek el. A stábom keményen dolgozik és nagyon hálás vagyok a sok munkaóráért, amit azért tesznek a közösbe, hogy újra a legnagyobbak legyünk“ - írta Hamilton az Instagramon.

„Ezt a munkát folytatjuk, hiszen amikor nektek szembe kell néznetek a nehézségekkel, tudnotok kell, hogy én is ugyanúgy hiszek bennetek, mint a közvetlen csapatomban“ - üzente a Mercedes gyári dolgozóinak a hétszeres világbajnok.

Toto Wolff a soron következő Spanyol Nagydíj előtt arról beszélt, a floridai versenyhétvége során nagyon fontos adatokat sikerült begyűjteniük, amit reményeik szerint előnnyé tudnak kovácsolni a pályán Barcelonában.

A csapat annak reményében vág neki a spanyolországi hétvégének, hogy sikerül majd összevetniük, miben sikerült előrelépniük a téli tesztekhez képest, de a Mercedesnél azt sem tartják kizártnak, hogy egy teljesen új koncepciót kell kialakítaniuk a fennálló problémák leküzdése érdekében.

