Hamilton: az FIA-nak többet kell tennie, hogy visszanyerje a bizalmam

Lewis Hamilton először állt nyilvánosság elé a drámai körülmények között véget érő Abu Dhabi Nagydíj óta, ahol az utolsó körben csúszott ki a kezei közül a futamgyőzelem és egyúttal a rekordot jelentő, nyolcadik világbajnoki cím. A brit most arról beszélt a Motorsport.com-nak, hogy Michael Masi döntésével jelentősen csorbult a sportág iránti szeretete, és a szervezetnek nehéz lesz visszanyernie a bizalmát.

A brit pilóta ezzel együtt tagadta, hogy valaha is elgondolkozott volna a visszavonuláson, de azt elismerte, nagyon nehéz volt feldolgoznia a történteket. „Az idő előrehaladtával természetesen az ember elgondolkozik egy-egy szezon végén, hogyan tovább. A kérdés mindig az, hogy hajlandó vagy-e még áldozatokat hozni és erőfeszítéseket tenni annak érdekében, hogy világbajnok legyél“ - fogalmazott Hamilton.

„Szerintem sokan alábecsülik azokat a képességeket, amelyek ahhoz kellenek, hogy valaki bajnok legyen. Ennek nagyon sok összetevője van. Nem lesz világbajnok valaki csak attól, hogy beül egy autóba és vezeti. Ha továbbra is úgy érzed, akarsz időt áldozni a sikerre, akkor jó helyen vagy. Ennek átgondolása normális folyamat volt számomra.“

„Ehhez most plusz egy jelentős tényező társult, és végeredményben volt egy olyan pillanat, amikor elvesztettem a rendszerbe vetett hitemet abban a sportágban, ahol egész életemben szerettem versenyezni. Általában viszont nagyon határozott ember vagyok és szeretem átgondolni, hogy az ilyen események hogyan határozzák meg a karrieremet. Nem hagyom, hogy ez most befolyásolja az enyémet. Arra koncentrálok, hogy a legjobb legyek és megerősödve térjek vissza.“

Az FIA csütörtökön jelentette be, hogy az Abu Dhabiban történtek után felmenti a munkavégzés alól Michael Masi versenyigazgatót, akinek a helyét Eduardo Freitas és Niels Wittich veszi át a jövőben megosztva. Ezen felül egy virtuális versenyirányítási rendszert is létrehoznak, ezzel kapcsolatban pedig a Motorsport meg is kérdezte Hamilton, mi a véleménye.

„Bizalmat kiépíteni csak hosszú idő alatt lehet, elveszíteni viszont egy szempillantás is elég. Nem hittem abban, hogy így dönt az FIA, ez első lépésnek megteszi. Ez viszont még nem feltétlenül változtat meg mindent“ - fogalmazott a hétszeres világbajnok.

„Szeretnék a jövőben tényleges intézkedéseket látni, de azt hiszem, ehhez még időre van szükség. Jelenleg nem koncentrálok erre a területre, minden energiámat és időmet arra fordítom, hogy a valaha volt legjobb formámat hozzam az új idény első pillanatától kezdve.“

Hamilton elsősorban következetességet vár az FIA-tól, amit a 2021-es bajnokság során sokan hiányoltak. „Bár a múltat nem tudjuk megváltoztatni, és semmi sem kárpótolhat azért ahogyan a szezonzáró után éreztem magam, jó látni, hogy az FIA tesz lépéseket a javulás érdekében. Úgy vélem, rendkívül fontos az elszámoltathatóság és ezt most arra kell felhasználnunk, hogy soha többé ne fordulhassanak elő a Forma-1-ben hasonló esetek.“

„Üdvözöljük, amit az FIA mondott és tett, de biztosnak kell lennünk, hogy a gyakorlatban is megtörténnek majd a szükséges változások és a szabályokat tisztességesen, pontosan és következetesen alkalmazzák majd“ - fejtette ki a Mercedes pilótája.

