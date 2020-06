Hamilton az F1 után a szórakoztatóiparban folytatja?

Bár Jackie Stewart már hosszú évtizedek óta nincs ott a Forma-1-ben versenyzőként, a háromszoros világbajnok a versenyzői pályafutása után is a száguldó cirkusz közelében maradt: a sport nagykövete volt, aztán csapatfőnök lett, most pedig számos nagy márka nagykövete, és gyakran lehet látni őt a paddockban is.

Stewart korszakát és a mostani F1-es időszakot pedig még összehasonlítani is nehéz lenne, annyi minden változott azóta, többek között a versenyzőket is sokkal többet lehet látni sisak nélkül. Ez alól nem kivétel a hatszoros világbajnok Lewis Hamilton sem, aki az F1-en kívül számos projektet visz.

Az In The Pink podcastben Jackie Stewart elmondta, hogy szerinte Hamilton hol fogja folytatni azután, hogy távozik a száguldó cirkuszból.

„Lewis szerintem a zene, a divat vagy a szórakoztatóipar világában fog csinálni valamit, és sikeres lesz abban, amit csinál.”

„Eddig győztes volt, és akkor sem akar majd veszíteni, amikor már a Forma-1 világán kívül lesz. Keményen fog dolgozni és jobb lesz, mint mások, azon a területen, amely mellé végül leteszi a voksát.” – mondta el a véleményét Stewart.

Ezután a négyszeres világbajnok Sebastian Vettel jövőjére is rátért Stewart, aki azt gondolja, hogy a német pilóta sem fog kudarcot vallani a versenyzés világán kívül.

„A versenyzőknek komoly esélyük van arra, hogy kiváló üzletet hozzanak létre a pályafutásuk befejezése után. Azt gondolom, hogy Vettel és Hamilton is sikeres lehet. Sebastian egyértelműen fogalmaz, több nyelvet is beszél, és egy nagyon elragadó fiatalember.”

„A TV-ben tudnám elképzelni Sebastiant, vagy üzletvezetőként. Nem gondolom, hogy félne a kamerától.” – zárta a Tyrrell és a Matra korábbi versenyzője.