Hamilton: Az F1 tegyen többet az emberi jogokért!

A Mercedes regnáló világbajnoka, Lewis Hamilton a csütörtöki sajtótájékoztatón kijelentette, az emberi jogok szélesebb körű támogatását várja el a sport döntéshozóitól.

„Az emberi jogok kérdése számos verseny helyszínén régóta fennálló probléma” – mondta a brit a sajtó képviselőinek, majd a sport felelősségét hangoztatta.

„Az F1 egyike azon sportoknak, melyek a világ számos részére eljutnak. Szerintem többet kéne tennünk ebben a kérdésben.”

Hamilton befolyásosságát arra is használja, hogy kiálljon a sokszínűség mellett és a rasszizmus ellen. A brit elmondta, levelet kapott Sayed Alwadaei-től, aki a londoni központú Bahrain Institute for Rights and Democracy (BIRD) jogvédő szervezet elnöke.

„Nem volt sok időm az üzenet mélyreható tanulmányozására. Erre mindenképp időt kell majd szakítanom a következő napokban” – tette hozzá Hamilton.

A BIRD és további 15 szervezet egy olyan levelet fogalmazott meg, melyben csalódottságukat fejezték ki a Bahreini Nagydíj megrendezése miatt, mely „annak ellenére történik, hogy az esemény ellen felszólalók folyamatos bántalmazásnak vannak kitéve.”

A kormány azzal vádolják, hogy a rendezvénynek köszönhetően igyekszik pozitív színben feltüntetni az országot. Ez az úgynevezett „sportmosás” jelensége.

A jelenlegi és korábbi politikai foglyoktól kapott levél arra ösztönzi Hamiltont, hogy aktivistákkal találkozzon, egy pólóra írt szöveggel kifejezze támogatását, és beszélgessen a koronaherceggel.

A 2011-es Bahreini Nagydíj civil zavargások miatt maradt el korábban.

Az F1 jövőre a szomszédos Szaúd-Arábiába is ellátogat, ami az Amnesty International rosszallását váltotta ki.

Hamilton szerint az F1-nek meg kell fogalmaznia bizonyos elvárásokat a rendező országokkal szemben a verseny megszervezése előtt.

„Fontos, hogy meggyőződjünk arról, minden rendben van náluk. Nem jó ha azután szembesülünk a helyzettel, miután a megállapodás megszületett” – zárta Hamilton.

