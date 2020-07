Hamilton: az F1-nél nincs kellő vezetés a rasszizmus elleni küzdelemben

Az elmúlt hónapokban világszerte felerősödtek az antirasszista mozgalmak, miután ismét egy színesbőrű férfi vált a rendőri túlkapások áldozatává. Az F1 Ausztriában a verseny előtt egy külön blokkot szentelt az antirasszista üzenetének.

Minden pilótán End Racism feliratú póló volt, és 14 pilóta térdelt, kifejezve a szolidaritásukat. Ez a második versenyen megismétlődött, de kevésbé volt szervezett. Hamilton a hétvégi Magyar Nagydíjat követően különösen frusztrált volt, és arra szólította fel az F1-gyet, hogy teremtsen jobb platformot az antirasszista üzeneteknek.

Hamilton a verseny utáni sajtótájékoztatón ismét azt nyilatkozta, hogy „nincs elég támogatás” a pilóták között sem a témával kapcsolatban, többek között a Grand Prix Pilóták Szövetségének elnökét, Romain Grosjeant is kérdőre vonta, valamint az F1-től is erősebb vezetést vár el.

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Petronas F1, Sebastian Vettel, Ferrari, Carlos Sainz Jr., McLaren, and the other drivers gather around the trophies prior to the start in support of the End Racism campaign

