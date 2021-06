Hamilton: az F1-es autók nagy tömege szembemegy a fenntarthatósági törekvésekkel

Az autók minimum tömege, amelyet szabályok határoznak meg, jövőre már 790 kg lesz versenyzővel együtt. Ez 38 kilós növekedést jelent 2021-hez képest, az utóbbi három évben pedig összesen már 50 kg-mal emelték az autók súlyát.

Hamilton teljesen értetlenül áll az emelkedés előtt: „Nem értem, hogy miért lesznek nehezebbek az autók, amikor ennyit beszélnek arról, hogy fenntarthatóbbá kell válnunk.” A Forma–1 2030-ra egyébként a zéró karbonkibocsátást tűzte ki céljául.

„Azzal, hogy egyre nehezebbek és nehezebbek az autók, azok több és több energiát is használnak. Szóval ez nem igazán érződik szükségesnek a megfelelő irány esetében vagy a gondolatmenethez viszonyítva” – vélekedett a címvédő.

2022-re az autók 100 kilóval lesznek nehezebbek, mint a 2014-es társaik voltak, amikor elindult a jelenlegi hibrid éra. Ennek egy részét a különböző biztonsági intézkedések viszik el, mint amilyen például a glória is, amelyet 2018 óta használnak, és kb. kilenc kilogrammot nyom.

Hamilton viszont elmondta, hogy sem a sport, sem pedig a fenntarthatóság oldaláról nem lát indokot a növekedés mellett. „A könnyebb autók mozgékonyabbak voltak, közel sem voltak ilyen nagyok, a versenyzés és a manőverezés is jobb volt velük.”

„Olyan helyszínekre megyünk el, mint Baku, ahol egyes szakaszok szélesek, míg mások igazán szűkek. Ott van viszont Monaco is, ahol szinte mindig is lehetetlen volt előzni, most viszont az autók már túl nagyok arra a pályára.” A brit már korábban is szót emelt ezen probléma ellen, mert szerinte így nagyobb terhelés kerül a fékekre és a gumikra is.

„Ahogy egyre nehezebbé válunk, egyre több energiát is kell felhasználni, nagyobb fékek, több fékpor, több üzemanyag és hasonlók. Én nem igazán értem ezt” – panaszkodott kicsit Hamilton még Bakuban.

Hasonló súlynövekedés egyébként a Formula E-ben is megfigyelhető. Azok az autók eleve nehezebbek, mint az F1-esek, mert közel egy tonnát nyomnak, de 2014-ben, a bajnokság indulásakor az első generációs autók még csak 903 kilósak voltak.

Ocon szerint ezért hibáztak annyian Bakuban