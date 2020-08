Hamilton: az emberek nem olyan versenyeket akarnak látni, amelyek a gumikezelésről szólnak

Hamiltonaz idei 4. győzelmét szerezte a Spanyol Nagydíjon, ahol maga mögött tudta tartani talán az idei legnagyobb riválisát, Max Verstappent, amivel leeshetett egy nagy kő a Mercedes szívéről, hogy nem ismétlődtek meg a silverstone-i gumiproblémáik.

Annak ellenére, hogy Hamilton a mezőnyben az egyik legjobban kezeli a gumikat, a verseny után elismerte, hogy nemigazán élvezte a versenyt. A brit pilóta már többször is felszólalt a Pirelli ellen korábban.

Ugyanakkor a Pirelli 2020-ra szánt gumijait leszavazták a csapatok és a pilóták, így átmeneti megoldásként a 2019-es gumikat tartották meg, csak hogy azokat a koronavírus-járvány miatt a 2021-es szezonban is használni fogják, a szabályváltoztatások elhalasztása miatt.

Az Autosport/Motorsport kérdésére, hogy mit gondol a gumik spanyolországi teljesítményéről, elmondta, hogy reméli, a jövőben olyan gumik lesznek alattuk, amivel keményen lehet versenyezni.

„Komolyan nyomást kell gyakorolnunk a Pirellire a jövővel kapcsolatosan” – mondta Hamilton. „Sajnos nem végeztek valami jó munkát az előző szezon végén a 2020-as gumikkal, ezért ugyanazokat a gumikat kellett tovább vinnünk.”

The car of Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 EQ Performance, 1st position, in Parc Ferme

Fotó készítője: Andy Hone / Motorsport Images