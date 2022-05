Hamilton az 5. helye után: „A Red Bullokkal harcolhattam volna!"

Számos csapattal egyetemben a Mercedes is komoly fejlesztési csomagot hozott a Spanyol Nagydíjra, a német istálló pedig előre is tudott lépni ennek köszönhetően: az időmérőn és a futamon is közelebb kerültek a vezető Red Bull-Ferrari kettőshöz.

Lewis Hamilton futama így is kalandosan alakult, ugyanis a rajt után Kevin Magnussennel ütközött össze, ami miatt be kellett jönnie a bokszba, de a mezőny végéről is fel tudott jönni a negyedik helyre, és végül ötödik lett, amiért üzemanyaggondok miatt vissza kellett vennie.

A 37 éves versenyző pozitívan nyilatkozott a verseny után, és azt mondta, egy bizonyos ponton még a győzelemért is harcolhat a Mercedes – jelenleg három harmadik hely a csapat idei legjobb eredménye:

„Sokat fejlesztettünk az autón. A versenytempónk sokkal jobb lett, és érzésre is sokkal jobb volt vezetni a kocsit a futamon. Ez egy jó jel, ami megmutatja, hogy a megfelelő irányba haladunk.”

„A rajtnál történt incidens nélkül valószínűleg a Red Bullokkal harcolhattam volna, ez pedig reményt ad arra, hogy egy bizonyos ponton a győzelemért fogunk harcolni” – mondta Hamilton, majd hozzátette:

„Igazából ez még jobb érzés, mint egy-egy győzelem, hiszen a mezőny legvégéről kellett felzárkóznom” – fogalmazott a Sky Sports F1-nak a hétszeres világbajnok, aki jelenleg a hatodik helyen áll a pontversenyben.

