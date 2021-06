Hamilton attól tart, Ausztriában is a Red Bull lesz az erősebb

Most hétvégén és a következőn is Ausztriában esik majd egymásnak az F1 mezőnye. A Red Bull hazai pályája már az utóbbi években sem volt rossz vadászterület számukra, de idén talán még nagyobb győzelmi esélyekkel látogatnak el oda.

„Fontos rajta a motorerő, így akár valami hasonlót láthatunk majd, mint most, hiszen a Red Bullok nagyon gyorsak voltak az egyenesekben” – mondta a hétszeres világbajnok a RacingNews365.com-nak.

„Most három napunk van, hogy előrukkoljunk valamilyen javulással, és ha sikerül mindent maximalizálnunk, akkor kemény csatára kényszeríthetjük őket.” A Mercedes tehát talán már előre leírja kicsit az esélyeiket, de Verstappen szerint nincs arra garancia, hogy ők kerülnek ki ismét győztesen a végén.

„Már nyilván nagyon várom, hiszen ez egyfajta hazai futam is nekünk. Korábban is voltak már jó eredményeink, de semmi sem vehető készpénznek. Ismét jól kell beállítanunk az autót, miközben a körülményekre is oda kell figyelni.”

„Nem tudom, hogy milyen lesz az időjárás, de biztosan közel leszünk egymáshoz. Majd minden kiderül, ha már ott leszünk.” Mindkét bajnokaspiráns egyébként az utóbbi években kétszer tudta megnyerni az Osztrák Nagydíjat.

Most egy újabb duplaforduló következik, hasonlóan a tavalyi év nyitányához, amikor szintén két egymás utáni futamot rendeztek a Red Bull Ringen.

