Hamilton: ártott volna a karrieremnek, ha én is 18 évesen debütálok

Bearman az egész paddockot lenyűgözte azzal, hogy beugrott Carlos Sainz helyére, és a pénteki időmérő edzésen a 11. pozíciót érte el, csupán századokra elmaradva attól, hogy elüsse a továbbjutástól honfitársát, Lewis Hamiltont.

A hétszeres bajnok 18 évesen, 2003-ban nyerte meg a brit Formula Renault-bajnokságot, majd az év végén az F3-ban debütált a makaói és koreai futamokon. Ezt követően két teljes évet húzott le az F3-ban, egyet pedig a GP2-ben, mielőtt 2007-ben bekerült volna a McLaren F1-es csapatába.

Bearman ezzel szemben úgy debütált most Dzsiddában, hogy egymást követő években versenyzett az F4-ben, az F3-ban, majd pedig az F2-ben, és F1-es autóval sem volt eddig túl sok tesztelési lehetősége. Amikor a Motorsport.com ennek kapcsán arról kérdezte Hamiltont, ő el tudná-e képzelni, hogy milyen lett volna, ha 18 évesen érkezik meg az F1-be, a hétszeres bajnok világossá tette, nem állt volna készen a kihívásra.

„Én 22 voltam akkor. 18 évesen hol is voltam, az F3-ban? Közel sem álltam még készen az F1-re 18 évesen. Az idők persze már változtak azóta. Az F2-es autók gyorsabbak lettek. Én azonban egyértelműen nem álltam készen. Úgy vélem, ha én is ennyi idősen érkeztem volna meg, akkor a karrierem másképp nézne most ki, szóval örülök, hogy vártam.”

„De Max [Verstappen] is korán érkezett, Kimi [Räikkönen] is, és még sokan mások. Szerintem viszont annak köszönhetően is sikerült zsinórban 12 dobogós helyezést elérnem az első 12 versenyemen, mert vártam. Örülök tehát, hogy erős alapokról indultam.”

Hamilton egyébként nem győzte dicsérni Bearmant, aki igazából a csapattársa lesz majd a Ferrarinál jövőre, még akkor is, ha esetleg a Haas leigazolja majd őt 2025-re. „Nagyszerű srác. Majdnem kiütött engem a Q3-ból! Elképesztő munkát végzett. Sajnálom, ami Carlosszal történt, és remélem, hogy jól van, az operáció pedig jól sikerül.”

„Az viszont, hogy csak úgy beugrott a harmadik edzésen mindenféle gyakorlás nélkül, és úgy teljesített, ahogy, hihetetlen munka. Ez is megmutatja, milyen tehetséges. Emellett pedig az autó is nagyon jónak tűnik, szóval rögtön magabiztos lehetett.”

Hamilton végül azért még elismerte, hogy a futam mindenképpen komoly kihívás lesz Bearman számára: „Nem is teljesített hosszú etapokat. Nyilván F2-ből van némi tapasztalata, de ettől ez még masszív kihívás lesz. Szerintem azonban készen áll. Az autók pedig jól bántak a gumikkal az előző futamon, szóval csak nyugodtnak kell maradnia, és természetesen ki kell élveznie.”

Hamilton a saját időmérőjével azonban már kevésbé lehetett elégedett, és elmondta, mivel bajlódott elsősorban.