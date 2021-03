Hamilton arra számított, hogy „dupla” ekkora lesz a hátrányuk

Max Verstappen komoly erődemonstrációt tartott szombaton a Bahreini Nagydíj időmérőjén, és megszerezte negyedik pole-ját karrierje során, megelőzve Hamiltont és Bottast a Mercedesben.

A címvédő közvetlenül a kvalifikáció után elmondta, hogy ő „mindent beleadott, amit csak tudott, de sajnos ez most nem volt elég jó”. A későbbi sajtótájékoztatón pedig arra is kitért, hogy a végső különbség, az a 0,388 másodperc még igazából „kisebb is volt, mint amire számítottak”.

„Szerintem ez egy remek lépés számunkra” – utalt arra, hogy a Mercedesnek sikerült javítani autóján a gyengébb teszt után. „A hétvége előtt azt hittük, hogy dupla ekkora lesz a különbség ahhoz képest, mint amit most látunk.”

„Ez pedig annak a fantasztikus munkának köszönhető, amelyet a gyárban dolgozó férfiak és nők végeztek, valamint persze a helyszínen lévők. Együtt sikerült ezt összehoznunk.”

A brit továbbá arról is beszélt, hogy csapata elsősorban a bahreini tesztre hozott csomagot akarta tökéletesíteni, és nem akart mindenáron fejleszteni, hogy ezzel javítsák az autó teljesítményét.

„Nehéz sokat előrelépni. Nem volt fejlesztés; inkább arról szólt minden, hogy tökéletesítsük az autót, és megpróbáljuk megérteni a jelenlegi csomagot. Ez eltérő most a változások miatt a tavalyi évhez képest, szóval bizonyos helyeken hátrányban vagyunk, így időbe telik majd, mire behozzuk a lemaradást.”

„Az is lehet viszont, hogy ez csak specifikus probléma és máshol nem fog jelentkezni.” Arra is rákérdeztek nála, hogy a futamon, versenytempóból meg tudják-e majd verni a Red Bullt. Hamilton erre nem tudott egyértelmű választ adni.

„Nehéz megmondani. Ha az időmérős előnyüket átviszik a futamra is, és általában így szokott lenni, akkor biztosan nagyon erősek lesznek versenykörülmények között is. Szeretném azt hinni, hogy közelebb tudunk kicsit kerülni, bár úgy vélem, hogy legalább két tized van még náluk” – jósolt a hétszeres bajnok a futamra.

Mi csak abban tudunk reménykedni, hogy szoros és kemény csata alakul majd ki Bahreinben a két sztárpilóta között.

