Hamilton arra kéri F1-es rajongóit, hogy ne terjesszenek „negativitást” a kivételezéssel kapcsolatos állításokkal

Mivel Hamilton 2024 végén a Ferrarihoz távozik, a Russellhez képest elért eredményei fokozott figyelem középpontjába kerültek az idei szezonban - különösen annak fényében, hogy a fiatalabb brit jelenleg 9-2-es kvalifikációs mérleggel rendelkezik, Russell 14 ponttal vezet Hamilton előtt a versenyzők tabelláján, és Russell szerezte meg a pole-t Kanadában, miután Hamilton az FP3-on még a leggyorsabb volt.

Hamilton akkor is különös figyelmet szentelt a Mercedes belső dinamikájának, amikor azt mondta, hogy „a teljesítmény valamiért elmegy az autómból”, miután Monacóban két hellyel Russell mögé kvalifikálta magát.

Akkor ez a pont arra vonatkozott, hogy Russell a Mercedes új első szárnyát használta, amelynek a W15-ös teljesítményének jelentős javulását tulajdonítják, és Hamilton akkor azt mondta, hogy „előre látta, hogy nehéz lesz megverni George-ot, mert neki van a frissített alkatrésze”.

Ugyanebben a Sky Sports F1-nek adott interjúban Hamilton azt is elmondta, hogy „nem számít arra, hogy idén megelőzi George-ot a kvalifikáción”, majd hozzátette, hogy „majd meglátjuk”, amikor megkérték, hogy magyarázza meg ezt a megjegyzést.

A monacói első szárny kapcsán a Motorsport.com úgy tudja, hogy Hamiltonnak felajánlották, hogy használja az új szárnyat, de úgy döntött, hogy nem teszi, mivel a körülményekhez képest túl kockázatosnak ítélt egy időmérős balesetet.

Mindezt annak fényében, hogy a Mercedesnek akkoriban csak egy példánya állt rendelkezésre az új szárnyból, és bármelyik pilóta is törje el azt, azt jelentette volna, hogy vissza kell térniük egy régebbi szárnyspecifikációhoz, majd a bokszutcából kell rajtolniuk Monacóban, ahol az előzés lényegében lehetetlen a modern F1-es gépekkel.

A Mercedes versenyzőinek ellentétes szerencséje a következő, kanadai fordulóban aztán a közösségi médiában komoly találgatásokhoz vezetett, miszerint a csapat esetleg kivételezett Russellel szemben.

A hétvégi Spanyol Nagydíj előtt Hamiltont kifejezetten arról kérdezték a riporterek, hogy van-e valami, amit szeretne mondani a rajongóknak ezzel a fejleménnyel kapcsolatban.

„Igen, szerintem tudják, hogy mi… Ha megnézzük az éveket, mindig is erős csapat voltunk. Mindig is nagyon keményen dolgoztunk együtt. Azt hiszem, könnyű érzelmessé válni. De azt hiszem, ez mindig... Még az utolsó futamon is nyilatkoztam például, csak a teljesítményemről szól a dolog.”

"Úgy gondolom, hogy támogatásra van szükségünk, nem pedig negativitásra. Igazából nem voltam tudatában annak, hogy George negatívumokat tapasztal. George minden egyes hétvégén csak a legjobbját nyújtja, és fejlődik a csapattal. Szóval, egyáltalán nem lehet hibáztatni őt.”

„Természetesen mindig lehetnek olyan dolgok, amelyek jobbak a csapaton belül. Ez pedig a beszélgetésen, a kommunikáción keresztül jön létre. És ez az, amin folyamatosan dolgozunk. De mindannyian egy csónakban evezünk. Mindannyian keményen dolgozunk együtt.

„Mindannyian magas szinten akarunk végezni, és úgy érzem, hogy ezzel tartozunk a hosszú távú kapcsolatunknak.”

Amikor a helyzetről és Hamilton őt védő megjegyzéseiről kérdezték, Russell, aki csapattársa mellett beszélt a Mercedes motorhome-jában a barcelonai paddockban, azt mondta: „Én személy szerint nem nézem az Instagramot vagy a Twittert, hogy őszinte legyek.”

Még több F1 hír: Forma-1 Michael Schumacher családját zsaroló párost tartóztattak le Németországban

„Még mindig úgymond én irányítom a saját fiókjaimat, így ami a csapatom és az összes tartalom, ami kikerül, az rajtam keresztül történik - a képaláírások, minden az én üzeneteim.”

„De úgy gondolom, hogy a közösségi média egy igazán kétélű fegyver, annyi vicces dolog van, amit a közösségi médiában látsz, és annyi mindenről tájékoztat, de a másik oldalon nem csak én, hanem mindenki, aki a reflektorfényben van, úgy tűnik, hogy negatívumot mutatnak feléjük.”

„És ahogy Lewis mondta, szeretnéd érezni a támogatásukat, és nem a negatívumokat szórni mások felé. Szóval, ahogy mondtam, ez nem olyasmi, amit láttam vagy hallottam róla [az online kommentek nézegetése kapcsán].”

„Persze, sosem szép dolog ilyesmit hallani, de sajnos ilyen a világ, amiben jelenleg élünk. És amivel minden, a nyilvánosság előtt álló személynek szembe kell néznie.”

Eközben így áll Newey ügye az Aston Martinnál tett látogatása után, míg Alonso már most tudni véli, hogy ki lesz a világbajnok.